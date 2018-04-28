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长这面相的男人事业更容易成功

长这面相的男人事业更容易成功
2018年04月28日 11:34 新浪博客
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眉毛是最能体现一个男人能力的，因为眉毛代表个人的天赋及性格。

　　文/小诺老师

　　一是眉毛黑亮有神采的男人

　　眉毛是最能体现一个男人能力的，因为眉毛代表个人的天赋及性格。眉毛黑亮有彩的男人，不但聪明机智，而且智商极高，在事业道路上能排除艰难困苦，最终名成利就，获得成功。

　　二是鼻子丰隆的男人

　　在面相学当中，鼻子又叫“财帛宫”，是判断一个人事业是否成功，有没有钱财的一个重要判断依据。若鼻头有肉、鼻翼饱满，则代表人的事业财运俱佳，事业容易获得成功。

　　三是颧骨丰满的男人

　　颧骨代表一个人的决心和意志力，颧骨丰满的男人，非常有自信心，同时也是个勇于进取，不轻易放弃的人，因此，在事业上很容易获得成功。

　　四是牙齿整齐的男人

　　牙齿整齐有序的的男人，为人说话有诚信，讲信誉，不管对谁，都会坦诚相对。他们说到做到，从来不会言而无信，最终赢得大家信任与欢迎。这样的男人事业一定会成功。

　　五、耳朵厚大的男人

　　男人耳朵或耳垂摸起来厚实，并且圆而有肉，代表为人自信、乐观，他们做事稳重而大气，不会斤斤计较，最终赢得他人信任与帮助而成就一番事业。

　　六是下巴圆厚的男人

　　下巴，在面相学当中，又称为“地阁”，地阁代表着承载，地阁方圆就是说下巴承载力强，这样的男人，事业财运俱佳，事业易成功也就不奇怪了。

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