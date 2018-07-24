男人这里长痣 将来好运连连(图)

痣，有凶有吉。对于凶痣，我们要点掉，但如果是吉痣，则会给我们带来好运。

文/小诺

痣，有凶有吉。对于凶痣，我们要点掉，但如果是吉痣，则会给我们带来好运，就不须点掉了。

那么，男人身上长哪些痣，会天生好运连连呢？今天我们一起来分析分析。

1、头顶有痣的男人

头顶有痣的男人，一般财运都比较好，这样的男人一生不用为钱财而担忧，多半生长在有一定的经济能力的家庭，父母能够为他们提供富裕的生活，成年后也不用为金钱而担忧，容易在事业上取得成功，荣华富贵。

2、男人额头有痣

额头有痣，特别是长有七颗痣的男人，这是一种很难见到的面相，拥有这种面相的男人天生好运连连，并且无论是在事业上，还是在生活中，当遇到困难时，总会得到他人帮助。

3、男人眉内有痣

眉内有痣的男人，聪明睿智，一般天生运势佳，很多人都会出生在富贵人家，如果痣是红色则会更好，即使没有出生在富贵人家，将来也会自己聪明才智获得富贵。

4、男人肚脐有痣

肚脐有痣的男人，为人善良且喜欢帮助人，他们不仅聪明好学，见识广博，而事业顺达，是越老越有福的人，特别是到了晚年，能得子女尊敬和孝顺。

5、胸部有痣的男人

胸部长痣的男人，主人胸怀大志，不仅天生事业运好，而且个人财运也非常强，就算他们现在财运不佳，也能通过自己的能力，让财富越积越多，发家致富指日可待。