新浪星座 > 周易 > 正文

男人这里长痣 将来好运连连(图)

男人这里长痣 将来好运连连(图)
2018年07月24日 11:27 新浪博客
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

痣，有凶有吉。对于凶痣，我们要点掉，但如果是吉痣，则会给我们带来好运。

原创/小诺老师

　　文/小诺

　　痣，有凶有吉。对于凶痣，我们要点掉，但如果是吉痣，则会给我们带来好运，就不须点掉了。

　　那么，男人身上长哪些痣，会天生好运连连呢？今天我们一起来分析分析。

　　1、头顶有痣的男人

　　头顶有痣的男人，一般财运都比较好，这样的男人一生不用为钱财而担忧，多半生长在有一定的经济能力的家庭，父母能够为他们提供富裕的生活，成年后也不用为金钱而担忧，容易在事业上取得成功，荣华富贵。

　　2、男人额头有痣 

　　额头有痣，特别是长有七颗痣的男人，这是一种很难见到的面相，拥有这种面相的男人天生好运连连，并且无论是在事业上，还是在生活中，当遇到困难时，总会得到他人帮助。

　　3、男人眉内有痣

　　眉内有痣的男人，聪明睿智，一般天生运势佳，很多人都会出生在富贵人家，如果痣是红色则会更好，即使没有出生在富贵人家，将来也会自己聪明才智获得富贵。

　　4、男人肚脐有痣 

　　肚脐有痣的男人，为人善良且喜欢帮助人，他们不仅聪明好学，见识广博，而事业顺达，是越老越有福的人，特别是到了晚年，能得子女尊敬和孝顺。

　　5、胸部有痣的男人 

　　胸部长痣的男人，主人胸怀大志，不仅天生事业运好，而且个人财运也非常强，就算他们现在财运不佳，也能通过自己的能力，让财富越积越多，发家致富指日可待。

我要反馈
今日看点
有料GIF

有趣的微博

实用工具
新闻排行榜
星盘分析
情侣预测
生日性格
生肖血型
专题策划
  • 博客
  • 论坛

新浪星座意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有