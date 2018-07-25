卫生间风水妙招汇总(图)

目前，一般的住宅往往把厕所设于北侧，以住宅风水来说做好把它设置于西北（分实际位置）、东南、或者东的方位（从房子的中心看）。

文/董易林

目前，一般的住宅往往把厕所设于北侧，以住宅风水来说做好把它设置于西北（分实际位置）、东南、或者东的方位（从房子的中心看）。同时，必须避免处在于男女主人生年相冲的方位。

更改角度

一提到改良厕所，很多人首先会想到转移改建，认为这是件很困难的事，但其实只要避开北的中心15度：东北方面，则只要避开东北15度，以及东北中心十五度即可。就算整个厕所都处于北或东北的方位上，只要让坐便器位置偏离这些十五度的方位就行。如果坐便器处于这个范围，挪动坐便器即可，不须改建厕所。

移动坐便器时，不妨在厕所内开一扇窗户（如若无窗一定要安排风扇），每天放一小碟食盐在哪儿，在放一小盆植物，借植物的绿色能量与食盐来化解厕所的秽气。

改变坐便器朝向

坐便器的安装不宜与门户同向，双卫也在此列，也不要和卫生间的门相对，做好是和卫生间门垂直或错开。马桶不可明冲床位、暗冲灶位。在方向上，最重要的一点就是马桶不宜坐北朝向，避免形成水火对冲的局面。一般的家居中，卫生间间的排污已经定位不易改动，填高地面可以将坐便更换位置，但要注意照顾到排污管的坡度，以免堵塞。如果卫生间比较大，则可将马桶安排在自浴室门口处望不到的位置，隐于矮墙、屏风或布帘之后，当然，还要确保从镜子上看不见它。平时应该尽量把马桶闭合，特别是在冲洗的时候。

细节上的辅助

01 尽量做到干湿分离

在许多住宅格局中，卫生间还兼具浴室的功能，因此，为了使排水和冲洗对房屋其余部分的影响减至最小，应让厕具与浴室门保持适当的距离，并且卫生间的地面绝对不能高于其他房间额地面，令卫生间与其他的功能区域做到“干湿分离”。使用完毕后，应尽量保持浴室门关闭，特别是套房的浴室。卫生间一定要保持干燥，注意除湿，通风，最好开有较高的窗户，令阳光充足，空气流通，若是密闭且通风不良，则对家人健康不利。如果卫生间无窗，则一定要安装排风扇。

02 卫生间的颜色

由于卫生间是属水之地，所以其颜色也最好选择金属的白色及水属的黑色、蓝色，既高雅又能产生安宁静谧的感觉。卫浴空间避免使用诸如大红色等刺眼的色彩，令入厕者产生烦躁的情绪。

03 植物摆放

由于卫生间湿气大、冷暖温差大、选择绿色植物时一定要注意。用盆栽装饰可以增添自然情趣，尤其是有耐湿性的观赏植物，如蕨类植物、垂植、黄金葛等。当然，如果卫生间宽敞、明亮且有空调的话，则可以增值观叶凤梨、竹芋、蕙兰等较艳丽的植物。