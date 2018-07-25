“发财梦”的四种常见类型(图)

“发财梦”的四种常见类型

文/小诺老师

很多人都会做梦，可以说人人都做梦，只不过有些人能够记住自己的梦境，而有些人睡一觉醒来之后忘记了一切。其实梦境也有可能是一种预示，想知道哪种梦境代表大家即将发大财吗？

一、梦见水或火，容易在未来发大财。

如果在梦境中梦到了发大水、江河上涨或者不停喝水，再或者船中有水，井中的水不断上涌等等，这些梦境都说明大家即将会得到一笔财富。梦见火，火也是财富的代表，如果在梦境中梦到了熊熊的大火或者见到了烛光，说明大家会在短时间之内发大财。

二、梦见鱼虫或棺材，是财富即将要来的征兆。

如果在梦中看到了成群结队的鱼或者鳖，都说明近期会发一笔小财。梦见棺材或者已经逝世的人，在解梦中，棺材代表的是升官发财，如果梦见了棺材，就说明会得到财富。如果梦到了已经逝世的长辈，也会得到财富。

三、梦见五谷、植物或田宅，会财运大增。

在周公解梦中，如果大家梦到了麦子或者水稻，说明会得到大笔财富。如果梦到了五谷长得非常茂盛，也会得到财富，如果梦到砍伐大树或者挑了很多木头来家里，都说明会得到财富。

四、梦见血或屎尿，最近会有好的偏财运。

在周公解梦中，如果梦见杀人并且弄脏了自己的衣服或者是血流成河，都说明会发大财。还有梦见一些脏污的东西，比如梦见屎尿弄了一身，或者掉入厕所又或者粪土堆积，都说明会得到财富。这些梦境是与事实相反的，不知道最近有没有做这样的梦呢？