一生平安 福气满满的三大生肖女(组图)

文/易鑫老师

十二生肖当中，有一些生肖女性会充满坎坷，过的有惊无险，最终还是能平安无事的度过。这也算是不幸中的万幸，之后就会福气满满，下面这三个生肖女就是能享受到这样的福气。

生肖牛

在牛年出生的女性，属于做事比较稳健的那一类人，她们对于潜在的危险是很有预知感的，所以能准确的避开一些危险的事情，去主动找出可以更安全更稳妥的道路来走。属牛的女性在解决问题的时候是非常冷静的，不会胆战心惊，她们能静下心来思考利弊，自己拯救自己，寻找最宁静最安宁的生活才是最重要的，这就是她们小小的一个追求。

生肖蛇

在蛇年出生的女性，很有富人相，一生过的相对的平安，虽然有时候会遇到一些曲折惊吓，但是总体而言还是没有太大的危险。属蛇的女性不喜欢过那种惊涛骇浪的生活，不爱过于急躁的生活，她们追求的是平平安安，健康就是人生最大的幸福，就算没有多少钱财，只要能跟自己心爱的人在一起，那种幸福的小日子就是最好的生活了。

生肖猪

在猪年出生的女性，注定一生都是比较有福气的，她们特别怕事，胆小，不会主动去惹是生非，也不喜欢那种充满未知数的生活，冒险对于她们而言就是最大的禁忌，这完全跟她们不沾边的。属猪的女性一生都是这么有惊无险，平平安安，采菊东篱下悠然见南山就是她们追求的生活，享受着跟爱人在一起的小日子就是最好不过的了。