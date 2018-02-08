大年三十的10大民间风水民俗要点(组图)

家中破损的家具要处理：该扔的扔、该修理的修理。千万不要届时坐在摇晃的椅子上。

文/郑伟建

今天是小年，小年意味着过年的开始，具体讲究请参看郑博士此前博文哦。

大年三十（除夕），按照中国位理学传统要终夜不睡，以迎候新年的到来，谓之守岁。今天，郑博士特别说说除夕应特别注意的十大风水事项： 1、如果是自家大门对准邻居家大门，那么，请务必在自家大门口外面的门框上挂两个中国结，以趋利避害。

2、大门上的“福”字，千万不要倒着贴。关于此可参看郑博士前几日相关博文《春节“福”字应该怎么贴？》。

3、家中破损的家具要处理：该扔的扔、该修理的修理。千万不要届时坐在摇晃的椅子上。

4、检查家中所有灯泡，不亮的灯泡要换新。晚上所有的灯要打开，最好亮三天三夜。

5、晚上12点之前要在家或者其他适合的地方烧香拜佛。具体内容，可参看郑博士相关博文。

6、要穿红衣裳、挂红灯，放鞭炮。以图吉利。大年三十开运的具体方法请参看郑博士相关博文。

7、大年三十这一天千万不要骂小孩，更不能争吵，否则来年不利。

8、自己单独过年的朋友郑博士建议你将电视机（或音响）全天全夜开放，以增加自己“气场”。

9、除夕坚持在工作岗位和在旅途上的朋友，请打开你的手机放出嘹亮的歌声，并祝福自己心想事成万事如意。

10、无论男女、无论你身在何方，只要在除夕夜晚在双手上写字，就能心想事成，方法是：男左女右——男性朋友在左手（女性为右手）写上“玉犬”两字；男性朋友在右手上（女性为左手）写上“方启”两字。那么，你就会在狗年好运多多、心想事成。注意：要用红笔写字，如果不能用红笔，才退而求其次用其他颜色的笔；另外手上的字要保持到在大年初一方为有效。

郑伟建博士特别提醒：

公历2月4日立春后就进入了狗年，属狗、龙、牛、羊、鸡的朋友，要做好调理化解工作哦。