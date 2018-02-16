过年最忌看到这些布置(图)

前一段日子，笔者收到很多读者提问，如果出席婚宴时，发现婚宴的布置活像灵堂（追悼会），这是不是“不吉利”？

文/熊神进

前一段日子，笔者收到很多读者提问，如果出席婚宴时，发现婚宴的布置活像灵堂（追悼会），这是不是“不吉利”？

笔者细心去想这个问题，找出几个亮点：

1） 婚礼设计者，布置的人，因“无明”“我执”而种下困果；

2） 辨喜事的人，是没有直接责任，但有简接责任，因没有跟进，故此“不吉利”的想法是有的；

3） 参与喜庆的人，因没有直接和间接关系，因此不用担心“不吉利”兆头。

中国人对于白事（又称丧事），尤其是大年大节日子，十分忌讳，笔者走访大江南北，小城乡镇，真的未见过新春时节有客户在住家 “挂白布”，甚至用白色布来做装饰，好像床铺等，大部份人都会换其他颜色的布来迎接新年。

这是国情，亦是中国人的过年习俗，我们是不会争论，今天和大家玄研的，就是当我们离开了中国，去到人家的国土，而又刚好是过年，看到白色餐桌布上，再铺红色的装饰布，我们第一个反应是：

1） 没有感觉；

2） 红色是喜事的颜色，白色是白事的颜色，二种布不宜铺在一起。

如果你是第一种，请不用再看下去，因为你实现了“入乡随俗”的想法；如果你是第二种，那么，你的问题就愈来愈多，笔者为你解答一小部份。

（一）甚么日子最忌看到餐桌上的布是一白一红？

答：共有三个日子：a）自己生日；b）过年第一天；c）办红白二事日。

（二）甚么时间最忌看到餐桌上的布是一白一红？

答：上述三个日子，一天第一次用餐时间。

（三）甚么人的八字/生肖 是最受影响？

答：共有九种人受影响较大：

1） 八字有血星、灾星、客死他乡的人；

2） 冲犯太岁的人，今年龙狗牛羊鸡生肖的人要注意；

3） 当天冲生肖人士，2月16日冲鸡；

4） 即将结婚、度蜜月的人；

5） 怀孕妇女；

6） 刚出狱、出院（手术后）；

7） 办完白事的人；

8） 身上没有法器、符等守护的人；

9） 走背运、霉运的人。

（四）有什么影响？

答：如果你是相信玄学，笔者认为有三个影响：

a）情绪影响，莫名的有一种sad的感觉，很多年长的人，认为这是不好意念；

b）新年第一天的正能量很重要，错误收集将造成全年事事不顺心。

（五）有甚么方法可以化解？

答：方法有二个：

1） 在餐桌上摆放一盆竹子，因竹子在五行中属木，白色属金，红色属火，泥土属土，杯上里有水，玄学家就按照金生水、水生木、木生火、火生土、土生金的玄理，把不祥兆头化解；

2） 回酒店房，找一些帮助清洁负能量的材料洗澡，例如符、柚子叶等。

写这篇文章不是挑衅国外的民情，而是解答一些在国外旅行人士遇到的玄学问题，玄学上只有一句话“信而不迷”，成功的人，就是犯忌讳最少的人，因为他们愿意去听听善知识，祝大家节日愉快。