这3个坏习惯让你一辈子发不了财(组图)

每个人在日常生活中都会有自己的小习惯，有些坏习惯从运势上就会影响你赚钱的财运。以下的这些习惯就会阻挡你财运，尽快改掉，不要阻挡了你的财运兴旺。

文/徐子越

每个人在日常生活中都会有自己的小习惯，有些坏习惯从运势上就会影响你赚钱的财运。以下的这些习惯就会阻挡你财运，尽快改掉，不要阻挡了你的财运兴旺。

1、总是唉声叹气

俗话说相由心生，爱笑的人运气总是不会太差。如果一个人经常唉声叹气，负能量满满，不仅身边的朋友，财神爷恐怕也不见得会喜欢。你肯定会错失一部分机遇。所以想要有好的运势，不要让自己长期处于负能量的状态。

2、频繁吐口水

从社会行为来说，随地吐口水是不文明而且遭多数人嫌弃的，如果你是一个爱吐口水的人，找一个看起来还算隐蔽的地方用纸包一下，不要在大庭广众之下就口水满天飞。更何况从风水学上来说，随地吐口水是散财的表现，也会影响自身风水。

3、喜欢摇膝抖腿

这个习惯一定有很多人中招了，抖腿其实是一种抖财的表现，坐下来就摇膝抖腿，看着不稳重，而且还影响你的财运。并且，喜欢抖腿的人通常会有一个性格弱点，就是优柔寡断，处事不成熟，这样的人领导肯定不会太重视，出去应酬、见客户、谈判的时候，也会拉低自己的好感，事业都受影响了，还怎么升官升职大发财呢？