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布局卧室风水 需要注意这四点(图)

2018年01月24日 17:58
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人的一生，三分之一的时间都在床上度过，正因为如此，卧室风水的好坏对居住者尤其重要，它关系居住者的身心健康、家庭和谐等等。

　　文/小诺老师

　　人的一生，三分之一的时间都在床上度过，正因为如此，卧室风水的好坏对居住者尤其重要，它关系居住者的身心健康、家庭和谐等等。

　　然而，现实生活中，许多卧室布局却不符合风水道理，为了更好帮助大家了解卧室风水禁忌，今天笔者就为大家讲解一下如何布局卧室风水。

　　一、卧室的床头不要和镜子相对。

　　从风水学来讲，卧室中是不宜放置镜子的，因为镜子会反射光线，如大家在黑夜里起身，可能会忽然被镜子里面的自己惊吓，从而导致心里慌乱，长年累月，不仅影响睡眠，还可能因此产生精神上的问题，所以尽量把镜子隐藏并妥善处理好。

　　解决方法：将镜子撤离房间，或者放置在看不到的地方。

　　二、卧室的房梁不能正对着床。

　　卧室的房梁正对着床，很容易使人在心理上产生有重物压顶的感觉，时间久了，会造成精神上的压力，从而影响人的睡眠质量和精神状态。

　　解决方法：通过装潢将房梁遮盖起来，或将床安放在横梁下的测边。

　　三、卧室的床头不能对着厕所。

　　厕所属于污秽之地，在风水学中，属于凶位，而卧室是人们休息的场所，如果卧室床头对着厕所，会导致厕所的湿气不断地进入房中，影响人的身体健康。另外，这样的布置也会导致钱财流失。

　　解决方法：将床头跟床尾调换位置。

　　四、卧室床头忌不靠墙安放。

　　卧室的床头，一般都是紧靠着墙面而安放的，忌不靠墙及安放在房中间，这样安放，不仅使整体布局美观实用，更是让人心理上稳定安静，如果床头不靠墙面铺放，会让人心理产生不踏实感，时间久了，同样会影响人的睡眠。

　　解决方法：将床头靠墙面安放。

标签: 卧室床头风水镜子房梁

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