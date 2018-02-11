家庭养花木的风水常识(图)

张鑫龙/文

不少朋友喜欢在家里侍弄花花草草，栽培绿色植物，一来可以净化空气，美化家里的环境，二来可以陶冶身心，似乎好处多多。不过，养花种草也需要符合风水，否则容易适得其反，给家宅运势造成不良影响。

1、花草的选择有讲究。

室内绿色植物尽量挑选原叶的，少用针叶或者带刺的，这样有助于化煞求旺，避免人缘风水被破坏，像仙人球、仙人掌等只适合摆放在阳台或者露天庭院做屏障之用，过往有人迷信仙人球可以吸收辐射而摆放在电脑旁，这实在是愚不可及、破坏风水的行为。至于露天庭院，不宜选择攀爬类植物，因为一是容易根扎墙下，破坏建筑和防护，二是容易招引蛇虫和盗贼，而且也不能种桑树和芭蕉，因为桑树谐音为“丧”，而芭蕉树极易招引阴邪，这些都是不吉利的树种。

2、花草的装饰有门道。

屋宅之内的大茎干植物，最好要绑红（即用红丝带、红缎带打一个活结于其茎干上），也可以用红色颜料点红，以此彰显转阴为阳，增加房屋阳气，提升主人运势，当然，屋宅之外的花草绿植则不必绑红或点红。

3、花草的配置有要求。

一般来说，卧室内或者采光不足的房间不适合摆放花草树木，因为只会徒然增加阴气，不利于男主人健康和开运。同时，家庭里的盆栽数量也不能过多，盆栽多则多潮湿和阴气，家人生病也多。

4、花草的养护有技巧。

植物的生长都有新陈代谢，如果发现家中花草有枯叶、凋谢花朵要及时剪除，花木即将枯死要用营养液施救，如果施救无效立即更换新的盆栽，以避免衰败的氛围笼罩家宅，带来厄运。