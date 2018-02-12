八种可以驱邪的植物(组图)

诗云“千门万户瞳瞳口，总把新桃换旧符。”桃木蕴含五行的精华，故而每逢过年民间总以桃木悬于门上，能制百鬼，但是自家门前却不能种桃树。

文/讲命堂

1.桃树：诗云“千门万户瞳瞳口，总把新桃换旧符。”桃木蕴含五行的精华，故而每逢过年民间总以桃木悬于门上，能制百鬼，但是自家门前却不能种桃树。

2.柳树：柳为星名，天上二十八星宿之一，柳树亦有驱邪作用，同桃树的作用一样，民间以柳条插于门户可以驱邪。

3.艾草：端午节将艾草带在身上，能起到辟邪除秽的作用。艾草也能驱寒，点燃熏身体的穴位，可治愈许多疑难杂症。

4.银杏：银杏树因在夜间开花，人不得见，暗藏神秘力量，因此许多镇宅的符印要用银杏木刻制。银杏叶可以入药，对疏通心脑血管的堵塞有效。

5.柏树：刚直不阿，被尊为百木之长，木材细致有芳香，气势雄伟，能驱妖蘖。藏人经常用柏树枝叶直接熏自己的身体，驱邪保健。

6.茱萸：诗云“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”苵萸是吉祥植物，香味浓烈，可入药。古时习俗，夏历九月九日偑戴萸囊，可去邪辟恶。

7.无患子：在植物中尤为受到到尊崇，因为其结实球形如枇杷，生青熟黄，内有一核，就是佛教所称的菩提子，用以串联作念珠携带，可保平安。

8.葫芦：多籽，在风水学中葫芦是能驱邪的植物，亦有多子多福的含意，古人常种植在房前屋后，以保家宅安康。