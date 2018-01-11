2018年12生肖桃花运和事业运(组图)

每个生肖每一年的运势是不一样的！有的属相今年要注意很多事，来看看你今年的属相运气如何吧！

文/七星堂

十二生肖大家都知道有，鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。每个生肖每一年的运势也是不一样的！有的属相今年要注意很多事，来看看你今年的属相运气如何吧！

鼠

属鼠的朋友今年的桃花运有点原地踏步，并不是一个桃花运很满的一年，而且有很多麻烦事，如果在交往的朋友们，要记得控制自己的情绪和脾气哦！要不然会把负面影响带给对方的哦！对于事业来讲只要舒舒服服过好每一日，梦想就会离你越来越远的。

牛

属牛的朋友今年桃花运不会很好，因遇到了破碎星煞，破碎星对于婚姻感情具有很大的破坏作用，在事业上你只要相信世上无难事。有利于升职加薪，或者是步步高升。

虎

桃花运不是很旺，趋于稳定，在交往的情侣们，感情会更好哦！在事业上，第一要注意身体，因为可能今年工作会很忙，所以可以多去锻炼身体。

兔

会有桃花，但是不是完完全全的桃花，类似是比较虚幻的，简明了说就是在交往的情侣们要担心三角恋关系。今年你的人缘会特别好哦！聚会多，会有好多饭局应酬。

龙

属龙的朋友来到狗年非常相冲，冲太岁，要做好准备，因为今年你会有很多变化，在感情方面要多多忍让，因为今年没有太大的吉星，所以样样事情都会比较辛苦一点。

蛇

恭喜属蛇的朋友哦！在狗年相当不错，有红鸾星，如果是未婚，可能结婚哦！以婚的朋友要小心哦！不要对人太过于热情，以免被人误会。在事业上，要谦虚一点，不要当出头鸟。

马

来到狗年，狗是马的好朋友，今年你会是一个旺年哦，爱情上面会趋于平淡，没什么过多的事情，但在事业上今年会很旺哦！

羊

属羊的话，在狗年轻微犯太岁，这个犯太岁代表是非口舌比较多，要多留心人际关系处理。今年没什么桃花运，但在个人投资运和事业运上不错。

猴

属猴的朋友在今年可算是不过不失，在爱情和事业上都还可以，要多出去走走，因为有可能你坐火车或者飞机，旁边的那位就是你的另一半或者伯乐哦！

鸡

刚经历过本命年属性，有人结婚了，有人分手了，有人换了新的环境，但是整个感觉都还是很稳定的。但是要注意点的是今年属鸡的有有病符星，伤风感冒会多一点，把看剧玩游戏的时间都花在锻炼身体上吧。

狗

今年是本命年，所以在感情上会有波折，要多了解对方，要不然容易陷入孤独，今年比较难找到另一半，所以要更专注于事业上，会有不错的发展。

猪

属猪的朋友来到这个年份感情运那是相当不错，今年有天喜星，代表喜事重重哦！会有很不错的缘分哦！事业上也是越来越好，因为今年的你光芒四射。