月老下凡送桃花 2018幸福降临的生肖(图)

徐墨斋/文

到了年末时刻，想必你最关心的就是未来一年爱情的运势，徐墨斋今天就要公布2018月老下凡送桃花，幸福降临的的四大生肖！先在这里恭喜他们上榜了！

生肖蛇

红鸾星动★★★★★

2018生肖蛇有主桃花「红鸾星」的照命，正所谓是红鸾星动，这是个感情丰收丶大幅跃进的一年。单身的催婚有可能谈对象或结婚，已婚的有喜事可能发生建议你在桃花正旺之时，可多参加聚会丶相亲丶以及联谊，一定可以找到一个适合自己的好伴侣。

生肖兔

桃花旺盛★★★★

生肖兔感情宫遇到桃花贵人相助，感情上桃花运旺盛，单身的人感情多彩多姿，有机会可望脱单，甚至不排除有办公室恋情，所谓近水楼台先得月，那一些平日就有往来的异性，其中就藏有你的真命天子。已婚的异性缘分很旺，但不会破坏婚姻宫，可有助於增加感情甜蜜。

生肖马

甜蜜放闪★★★★

2018年生肖马桃花大开丶并且有天厨护婚大运。单身的容易遇到异性缘分，已婚的婚内婚外感情生活都是多姿多彩，意气风发。对于28岁的男命运势较好，庚金被太岁戊戌所生。已婚的还代表婚姻感情多姿多彩，生活幸福美满。但已经结婚28岁甚至40岁的朋友，因为吃喝玩乐、风花雪月容易发生婚外情和情外情，要把握好尺度很有必要的。

生肖猪

天喜入命★★★★★

2018生肖猪受到「天喜」桃花星的强力加持，2018年将是桃花爆棚丶感情顺利的一年。单身的人桃花很旺，身旁也有许多的追求者出现，当中不乏条件优质的人，然而如果你仍抱持着高冷的姿态，要小心自断好桃花。老师建议你，放松一些，好好享受这些桃花带来的甜蜜感，这一年你一定能够脱单。有伴侣的人，这是一个适合结婚丶怀孕生子的时机，任何喜事都适合在2018年行动或是筹备，特别未婚的情侣可能会双喜临门。