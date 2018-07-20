有此手相，中年发“福”亦发“财”(图)

“年轻气盛”这个词语我们常听到，年轻是有资本不过也常会犯错，而财富便是要在这些经验教训中得到的。

文/吴宽之

“年轻气盛”这个词语我们常听到，年轻是有资本不过也常会犯错，而财富便是要在这些经验教训中得到的。那你知晓什么样的手相会在30岁后发财吗？我们这就来了解下！

一、事业线与感情线相连且朝着中指延伸。当事业线穿过感情线且和感情线的起始点相连，说明此人的事业运势发展前景好坏和个人的感情有一定的关系。尤其是事业线又朝着中指根部延伸，更是说明了他们在感情未稳之前，很难有出色的工作成就。因此唯有情感确定或顺利结婚后，才能获得稳定的事业发展契机，人到中年后，发展愈稳，财亦多。

二、事业线的起始点和智慧线相连。这两条线有着同一个起点，也体现了此人在事业上大器晚成，一般属于越老越有钱的类型。特别是在35岁以后，能够拥有稳定的事业运势，在工作中亦能取得好成绩。

三、事业线由浅变深。事业线起始点表现得很是浅淡，然而随着事业线的延伸深度也是不断增加，如此事业线体现了个人在工作方面能够随着年龄的增长，获得更出色的工作经验和能力。

四、拇指上存在斗纹。大拇指上有着旋涡一般的斗纹，象征他们少年时期运势出色，不过假如其他手指上均为簸箕纹路的话，则表示他们最终能够成功是由于年龄的渐长。

五、食指与无名指一样长。这类人独立性强，求财路走得较为顺畅，30岁后事业有成。