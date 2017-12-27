新浪官方运势：魔羯座2018年运势

魔羯座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[魔羯，心如猛虎]

你做自己的主人，在月暗星稀下大步出走，心中有过多少百转千回，这一夜就有多山高路远！

你的人生已切换进另一阶段，如成家、立业、生子、换跑道、换环境、退休、进修、出国等，

你逐渐建立起新的重心，有新的奔头，变得较过去更自尊、自重。

你正处于车子刚刚起动，缓缓提速的状态，必须爆发出最大的内劲。

你走出象牙塔尖，海纳百川，借力打力，拓宽接触面，吸纳、集结多方力量，一呼百应，众志成城，涉猎具建设性的观点、知识、技巧，走近理想。

下半年可能看见一些宿命的因果，多年的悬念功德圆满，此岸即彼岸。缺乏生命力、不再能滋养你的人、物、环境，可趁早断舍离。

[重塑新生]

你的人生犹如一趟正当加油上路的列车，正朝着你心的方向起步前进。

车子从静止到起步，速度虽还不快，但这时发动机却是最吃力、最耗能的——因为它必须爆发出最大的扭力，才能催逼静止的车子动起来-- 2018年，你就正处于刚刚起动，缓缓提速的状态！

2018年，你终于彻底走出漆黑漫长的隧道，经历了那么多波波折折，卸下沉重挂障的你，此刻还有点没完全反应过来，还没能十分兴奋得意，因为你感觉自己还正“蒙昧初开”，尚且“弱小”。

你可能发现，不管你有意为之，还是命运的推动，眼前所展现的、所经历的方方面面，跟许多年前已经几乎翻天覆地地不一样了。过去已经对当下没什么指导意义，你目光在远方，朦胧地看到很多可能，却也诚惶诚恐，十分不清晰。

2018年，你的人生已柳暗花明，翻开了新一页！

这意味着人生面向的大转变，或是新生活的全面铺开。

你可能逐渐建立起新的重心，大至整个人生发展重心的转移，小至局部的工作重心、生活重心的变化。你的人生可能切换进了另一阶段，如成家、立业、生子、换跑道、换环境、退休、进修、出国等。

你也可能随直觉，建立起了新的生活格局，因此你的生活环境、生活面貌、接触面、志向、习惯、兴趣爱好、生活圈，甚至做事的优先次序、跟周围人的亲疏关系……都将随之不同，这将很大程度决定你日后长期的生活走向，成为你未来生活不可或缺的部分。同时，这个过程也免不了折腾、动荡，有不少啰嗦事，十分耗费你的时间、精神，你也可能在面对新环境、新工作或新圈子时，感到有点拘谨，胆怯。但显然这些困难和折腾都是值得的，因为你已经走上一条更适合自己当下发展之路，你将因此大大改善自己的状态，走出跟过去不一样的人生。

你怀揣一颗更谦卑的心，渴望优化自己，渴望让内心感到更踏实充盈。你朦胧地觉察到自己的变化，感觉到自己曾被忽视或压抑的部分正在抬头，你知道你不再是当年的毛头小孩，而究竟是谁？是兔子还是猛兽，答案其实已经出来了，但你其实还不十分确定。

你知道自己有更多可能性，自己拥有巨大的潜能。

你将摸索前行，有新的奔头，将通过一个值得你全神贯注的点，让心找到。

你渴望探索前方天地究竟有多深有多远，小心翼翼地“试一试”，可能会认真地做一些新尝试，做一些认为有意义、有价值的事，比如开展新课程、新工作，比如远游、换形象、换地方、改变生活方式，甚至创业…… 什么可能性都有，是你自发、主动、乐意为之的，是过去没怎么试过的。所以开展起来有点艰辛，有点生涩、畏惧，或是有点耗时费力，且没什么章法。然而也让你因此探索到日后的方向，让你比较有存在感、厚重感，让你爆发出内在的力量，而无暇纠结、拧巴。

2018年你虽没有很确切的方向感，也终于开始有点存在感和厚重感了。

成长是永恒的课题，此刻你是最求知若渴的学生。

2018年，你将进行全面重塑，性格、形象、喜恶、志向、三观微妙而确切地变化。你终于发现并越发确知，自己某种过去隐匿的本性，可能转了一大圈，你才顿悟，这才是真正的自己！

你的自主意识在这些年里茁壮成长，此刻你更笃信“生命诚可贵，自由价更高”，你竭力做自己的主人，坚持独立人格，坚持按自己的方法去思考，去主宰、去决定方方面面。

你更认真做自己，不随波逐流，同时你也可能有与别不同的“新玩法”。相对于同样重要的归属感、安全感，你更在乎自由、自尊、自主权。你会付出极大的努力，去做自己想做的事，过自己想过的生活，追求自己憧憬的人生，虽然此刻仍在战战兢兢地试水，但你不会再回头。

此刻你可能正执着追逐未知，追逐理想，践行自己的信仰与主张，如果遇到干扰，哪怕一意孤行、冥顽不灵，也会坚持到底捍卫自己的自由。

你的力量已经锻炼得越发强大，你服从内心，会建立起自己的“能量反应堆”、自己的生存法则，你是自己最忠诚、最坚韧不拔的勇士！正因如此，即使生活尚有许多的不尽人意，都无法真正拖慢你向远方步步挺进的脚步。

你更自重、自尊、自律、有序，待人处事目的性更强，对那些真正想做的事，你尤其务实、认真、小心翼翼、有担当。你知道在这个孤独又喧哗的世界，自己是最该被自己认真对待，只有自己知道生活之于你何为好何为对，你才是此生最至尊无上的存在。

你也可能建立起更符合本性的人生观、价值观，对世界有自成一格的洞察和评价，跟多年前的有很大区别，因此你将重新排列事情的轻重缓急、优先次序。曾经认为重要的事可以轻易放下，而当下关注之人事物，将让你充满内劲。

然而也有一部分魔羯的性格会“跑偏”，可能变得过于自私、苛刻、过度防备、严厉、死气沉沉、老气横秋、自我封闭、偏执、吝啬、刚愎、冷漠，或妄自菲薄、畏缩、情绪不稳等。这类魔羯可能是前面还没修好，也可能因此自身自省能力较弱，之后将会经历更多的磕磕绊绊去学习。

1988年至1990年出生的魔羯，已经在过去这些年里积累了不少人生经验，也摸索过一些新尝试，此刻更能获得一种脱胎换骨的新生感。你将比其他魔羯更清楚自己要什么，而且更能走好每一步，同时接下来的人生将没有太多让你陌生的难关。

这是你终于从泥沼中拔腿前行，探寻自我的角色、定位、存在感，以及日后生活方方面面如何展开的起步期，你将自此切换进新的人生轨道，更自力更生的人生格局、生活阵营。

[好风凭借力]

延续2017年下半年“广结善缘、耳听八方”的灵通劲，2018年10月前，你人脉广，路子多，目的性更强的你，更懂笼络人心，一呼百应，众志成城。这是一段让你走出象牙塔尖，贴近理想的美好历程。

你有冲劲，目的性更强，待人接物胆大心细，越发认真可靠，进退有度，能获得支持，吸引志同道合的伙伴，能一呼百应，众志成城。你交游广阔，活络于交际场合或集体活动，有机会接触不同背景、文化的人，扩大社交圈，或打进新圈子，为共同目标、为某个特定目的，与人频繁互动、交流。你有许多未必成熟的计划、想法，如此渴望去探索，去尝试，将积极地广而告之，找同盟、找帮手，与世界、与他人诚心吐纳，只要一有机会，将知无不言，言无不尽，以求获得共鸣或抛砖引玉。

你更懂得洞悉人心，一度与人推心置腹，直抒己见，进行灵魂深处的交流，遇有忧愁困惑，你更慈悲为怀，感同身受，轻易伸出援手，让对方诉诉苦、抱抱怨，或做些暖心事，对方也会反馈爱与拥戴，能助你一臂之力，或为你打开思路，让你离理想更近一些。

你在人群中如鱼得水，成为活跃的“友谊之星”。你也可能与人一拍即合，遇到有趣、友善、有助益、有意思的人，心灵相通。其中一些可能成为日后长长久久的密友、伴侣、合作者，或关系紧密的同侪。

那些能带给你成长与升华的关系将结出美好的果，可能达成合作、联盟，或长久的友谊，伴侣关系，恋爱中人有机会佳偶天成。你也可能以强大的毅力去攻克一些关系，一度紧张的关系有就会冰释前嫌。此际你希望获得关系的包容与理解，胜于求稳定，否则你可能会不耐烦，甚至果断离去。

请注意避开虚情假意、剽窃、言行不一、不切实际、需索无度的人，避开不符合普世价值的组织，避免偏听偏信，以免卷进是非纠纷，也不要草率站队。

另一方面，10月前也可能是你拓宽接触面，集思广益，轻松吐纳的好日子，你张开怀抱，眼前是一个更多元、广度更大、更活络的世界，你茹毛饮血般地从多个不同方向索取更多的力量，东奔西走，才高八斗。

你拥有旺盛的好奇心、求知欲，思维扩宽，脑洞大开。你更耳聪目明，吸收力更强，能集思广益，理解不同的事、不同的观点，更有机会涉猎各种新资讯、新概念、新技术、新知识，大受启发，触类旁通。

你热衷交流、思考、书写、表达，口吐莲花，妙笔生辉。把触角最大程度地伸向不同的领域、圈子、地域，听到更多来自不同角落的声音，有许多新见闻。你也可能走动频繁，踏足过去没怎么去过的地方，或踏足一些有意思、有新鲜感或有建设性的场所、地域，让你增长见闻。

2-5月，你可能稍稍有点“卡壳”，灵通劲被干扰，易辞不达意，东奔西跑易折腾。

你懂得借东风，借助这些自身以外的力量，把路子走通、走宽，思路广，办法多，借此扩宽和延伸视野，让你发现未来之路与终极理想的一些线索，也让你更与时俱进。

[成大事者不纠结]

新的人生格局正在一步步建立，但你还需圆过去未圆之事，或扔掉那些扰动、牵绊你前行的障碍物、包袱。

2018年8月过后，你也将看到一些因果，吉凶好坏，端视你过去行为对错与否，以及你冥冥中的宿命。

你可能宿愿以偿，善有善报，幸运从天而降，上天不仅给你强大的毅力与顽强的生命力，更可能赐你“不劳而获”的好运、恩惠，让你十分惊喜。多年的执念和缘分将得出结果，或功德圆满，带来孩子的降生、馈赠、良机、收入等。而该了不了，则将成来日纠缠的业障。往事并不如烟，时光交叠，旧人旧事可能复现眼前，有机会寻根探亲、故人重聚、故地重游。

你也可能莫名遭遇啰嗦事、损失、麻烦、疾病，或不得不经历别离，或是摊上家里、熟人的烦心。存在多时的问题可能在此际浮出水面，自身的局限性暴露无遗，你可能不得不收拾历史遗留问题、陈芝麻烂谷子的“破事”。你要在接下来的一年里去解决，不能逃避，越早解决，你越早可以超脱进入下一阶段，越快踏上更高的台阶。

“出来混是要还的”，一些“相欠”将在此阶段结清，拖欠多时的欠款、物品有机会收回。你也许不得不为他人作贡献、牺牲，放手一些事或利益，获得轻松与平静。捐献、捐赠，让你福有悠归，总能千山万水回报给你，或回报在那些你在意的人和事上。此际你适合清理旧物、清理门户，还债、索偿、根治顽疾、淘汰生活中的“落后产能”，那些业已缺乏生命力、不再能滋养你的人、物、环境，趁早断舍离。

2018年8月过后，你的快乐、希望、力量充盈之感常来自那些你熟悉已久的人事物，与老友、旧识、亲人有更多交集，有机会畅聚、礼尚往来或合作，常享天伦。你身处的环境、处境、家，可能出现新气象、新风貌，或有可喜的改善，出现美好且别具意义的新人、新事物，如孩子降生、新人员进驻、家有喜事、环境或重要用品升级，或是搬迁、换工作等，11月一度小小乱作一团，幸好新生活已开始逐渐提速，一派生机。

2018年下半年，奔波折腾、人声沸腾后，心境渐转从容，逐渐开始能有较为优质的私人时间，精气神会自然调适，作息（尤其是休闲时间）可能变得更从容、健康。然而，此刻你正蒙昧初开，尚不是思考最明晰、力量最强大的时候，也可能有局限感、孤立感，觉得自己活动能力还是太弱，生活也没之前那么缤纷多彩。

你稍安勿躁，给自己一点时间和空间去休息、放松、放慢、放空、等待、养精蓄锐，同时也要充电、补充不足，为不久后的“大跃进”储备力量！

成大事者不纠结，当你经历完这最后一轮的“小扫除”，把最后的挂障、包袱都扔掉后，大概到2019年中，你将发现人生变得十分轻盈、精炼，这样的你将更具爆发力，生活因此变得更轻松，更随心所欲。

[五大运势]

爱情运

10月前单身人爱情运畅旺，你虽不花枝招展，锋芒毕露，却因某种内敛的尊贵，别具魅力，仍会投入大量社交活动，与不同的人接触、交流，几度与人“交心”，推心置腹，诉衷情，表哀思，轻易打动人心，吸引别人的注意。你心如猛虎，些许孤芳自赏，更显秀外慧中，懂你的人能轻易发现其独特魅力，情不自禁心驰神往，成为你变幻世界中忠诚的信徒。你有不少机会邂逅心仪的人，对方可能存在某些条件与世俗要求不相符，注意避开有家室之人。你的人生正在切换轨道，混沌初开，你虽开放了内心，能接纳各种人和事，但许多事情尚要一段摸索、历练，包括爱情。

2017下半年发展起来的关系，最好能在1月明确下来，因为可能在2-6月有波折，若8月过后能继续坚持，更惺惺相惜，那对方很可能就是你等待多时的TA。月过后，若能有新恋情，通常是来自旧识、亲友，甚至旧情复炽。

恋爱中人经过这些年的动荡和磨合，千回百转仍能坚守，可趁早走进婚姻殿堂，9月接下来的一年你们可能将迎接新生命。此刻百废待兴，你们还有很长很长的路可以继续。也有部分恋爱中人，可能投入了吉凶未卜或是颇“委屈”的关系。你本性要不不爱，要不心无旁骛，因此不踏实、不明朗的关系并不适合你。有如桎梏、不再有生命力的关系可能走到尽头。请谨记只有愿意与你同享责任与约束的，才是真正能给你幸福的人，其他都是浮云。

有伴者同样在经历转型，此际较注重个人发展，性格越发强势，可能容易疏忽对方。你自身的个性或习性正在慢慢改变，有时也不免感到困惑彷徨，需要一个真正懂你的人，能给你摇旗呐喊，支持你，启发你，必要时给你时间和空间。如果对方给你太多限制和干扰，你会不惜放弃对方捍卫自己的自主权，较温和内敛的魔羯可能不反驳，不理睬，继续我行我素。上半年你交游广阔，可能不乏让你心动、相见恨晚的异性，可要守住自己底线哦。

爱情旺日：1月上旬，2月，3月下旬-4月中、5月中-7月，7月中-10月

事业运

你的人生正在切换轨道，生活的许多方面都可能有新的开始，包括志业方向。

求职者10月前走动较多，尤其在1-2月中，6-9月，把握好这段时间，比较容易遇到不错的职位。9月过后，你可能没之前那么活跃，也可能会被一些自身或家里的事拖住。你处于摸索新人生的阶段，因此你大可不用给自己太多框架和限制，只要听从自己的内心，去做你想做的工作，不要计较回报，不用考虑是否稳定，只需要想自己喜不喜欢，以及能不能从中获得一点其他新的启发或者新机会。要有心理准备，你可能会在接下来的3年里换岗或跳槽，这于你必然是一种进阶和成长。

不管是雇员还是老板，你都可能建立新的发展方向，或新的发展重心，都可能会经历结构性转型。这个过程不会一蹴而就，可能经一些机缘巧合，引导你朝特定的方向和工作去努力，也可能是你自发有目标地，摸着石头过河一样，一点点往那个方向探索前进。你其实不知道接下来会怎样，你暂时心里也没什么底，但你已经确知原先那条老路已经不太行得通，因此眼前只要有新机会、新项目，你不会细想，会硬着头皮，马上卷起袖子干起来。

10月前，人脉于你而言是无价宝，你有多交游广阔，多与人打成一片，就有多如鱼得水！各种交流、合作、走动，让你好风凭借力，助你上青云，达成某些理想，或让你收到新的启发，发现未来之路的线索。你也可能召集志同道合的“小伙伴”，众志成城，或建立一些新的合作关系，延伸你的业务边界，路子变多。你也可能试图多元化、跨领域发展。如果你的工作常需与人打交道、协调、公关，或常需走动、赶文案，将有极佳表现。尤其在1-2月中，6-9月。注意要掂量清信息的准确性，要回避散漫不着边际的人，慎重委以重任。9月后，你可能要慢下节奏，淡出烦嚣，是时候总结、整理之前的得得失失，清掉烂尾工作，淘汰低效的工具、系统，清理门户，肃清异己。

工作旺日：1月-2月上旬，5月、8-9月

贵人

2018年，你有不错的贵人运，而最支撑你好运的，仍旧是你自己日益强大的内心。此刻你如果有什么想要的，就尽管向自己许愿，你的愿望有多强烈，成真的机会就有多大！10月前，你坚定的目光能吸引志同道合的人，成为你的同志、好友或各种对你有启发有帮助的人，也可能遇到与你有共同理想、目标一致的伙伴，一拍即合，推心置腹，惺惺相惜，助你一臂之力。另一方面，你也要警惕某些让你心里没底、不明朗的人。9月过后，你的贵人可能是某位旧识、故人、亲戚。

健康

你的身体随着前几年的调整，该爆发的问题爆发过了，该医治的也已经开始医治，如果在过去留下了没法根治的慢性疾患，那此刻你也找到了与之和谐共处的方式，生活上该注意什么该忌口什么都知道了。因此2018年，因为你已经十分了解身体的极限，所以应该可以蛮健康的，但偏偏眼前“百废待兴”，你根本停不下来，每天都有大把的计划、日程在赶。你可能因此特别容易“上火”，引发炎症，皮肤、黏膜以及消化系统可能首当其冲，而心血管循环系统也承受不少压力，注意避免心急火燎，易招致腿脚外伤。10月过后，老毛病、旧伤也可能复发，必须及时就医。总体2018年是较易劳累，小毛病不断，体重也可能有下降，或相反的虚胖。11-12月要注意交通安全。

财运

你的财运不俗，只要你真心想赚钱，通常都能顺利到手，关键是你的目光机会已经在远处，你不会再沿着老路子去积攒财富，此刻你会探索新的财源，因此可能要经历一段时间的收入较少，或者“吃老本”。同时眼前因为生活、事业都可能在重新布局，所以你还可能有大大小小的开销。下半年可能有来自他人的馈赠、收入，你也可能为他人作出捐献，即使是企业家、生意人，也可以多做善因营销，起心动念，福有攸归。

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