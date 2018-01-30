狮子座满月月全食：原则和立场动摇(组图)

狮子座满月月全食：原则和立场动摇

作者/寂多蔓生[微博][博客]

北京时间2018年1月31日的晚21：27，今年第一次的月全食会发生在狮子座11°37′，每次出现月食相时，月相都会处于满月状态，但不是每次满月都会是月食相。食相在占星学中有扩大与推进的作用，将我们在这段时期内隐藏的、没重视的问题公开、明朗化，加上满月本身就会将某些事件与关系呈现圆满、终结的状态，得到最终的结局，因此这次月全食会带我们去看透一些潜藏在背后的真相，也会将一些之前我们没注意到的问题与结果呈现出来。

狮子座是太阳这颗星体的家，但此刻却由月亮“坐镇”，加上目前太阳位于相对不利的位置上，日与月呈现180度的准确对冲，让我们在这周发现一些平时没有留意到的问题，也影响到我们原本在遵守、坚持的某些原则或立场，我们对于原本喜爱或尊崇的偶像、长辈，也因为一些事件，有了不一样的看法。你可能会因为一些事，对身边的许多人感到失望，也在质疑世界上是否有真正的公平，想要通过个人努力去挑战某些权威人士，甚至是对社会中的一些事感到不满，想要有所改变。而近期在追求你自己理想的过程中，也容易与长辈、前辈发生冲突，其实并非真的是水火不相容，往往只是彼此都做不到倾听对方的想法，而认为自己的看法是绝对正确的。

新旧事物的交替也往往是导致大众出现矛盾的原因，与社保、医保、公益活动、人文政策相关的话题，也会在这次狮子座满月月全食中成为重点，例如说顾及留守儿童的利益、关注抑郁症患者的心声等等活动，也都可能会在近期被大众所熟识或参与。

本次满月就影响力方面的排名是：（参考太阳与上升星座）

TOP1：狮子座、水瓶座

TOP2：巨蟹座、天蝎座

接下来是具体的狮子座满月影响分析：

1、如果你懂得基础的占星知识，那么可以做行运盘去看本次满月落在你本命哪个宫位内，或直接看狮子座11°37′在你本命的哪个宫位内即可。因为每个人上升星座度数的问题，有些人可能会查阅到星座对应的宫位与自己实际情况不符，建议按照实际情况去看，但可以同时参考星座对应的宫位，也会有影响，比如说有的升巨蟹在这次满月中按照行运盘看是1宫影响，那么只需要看1宫即可；但有的升巨蟹用行运盘看满月落在2宫，那就同时可以兼顾2宫与1宫。有些人可能走得还是自己太阳星座的运势，建议同时参考下太阳与上升星座。（查看你的行运星盘>>）

2、如果你对占星知识浅尝辄止，只知道自己是什么星座的，那么直接对照下列星座文章的小标题去看即可。普遍说的星座就是你的太阳星座，至于上升星座则是你对外表现的样子，跟太阳星座同样重要，也具有参考意义，可以自己去新浪首页做个星盘来看下自己的上升星座是什么，然后对照小标题去看。（查看你的本命盘>>）

3、毕竟每个人都是独一无二，一人一命，运势只是对大范围内可能会出现的问题仅供参考，具体每个人会遇到什么，还是要根据自己命盘具体分析。

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