天蝎座满月：负面情绪大爆发(组图)

4月30日天蝎座满月

北京时间4月30日早8：58，满月发生于天蝎座9°39′，这是一个善于隐藏内心感受的位置；满月与海王星构成和谐的三分相，便于人们把积压在内心的负面情绪爆发出来。在此刻你所感到不愉悦的，就是内心一直在压抑、掩饰的，只有正视自己的需求，才能真正改变你不满意的现状。

如果说新月是因，那么满月则是果，相辅相成。新月意味着开始与萌芽，而满月则见证真相与结果，不论新月或是满月，短期影响均为一周多，但长期影响则可能有数年。例如说这次满月与2017年11月18日的天蝎座新月、2017年5月11日的天蝎座满月、2016年4月22的满月、2016年10月31日的新月相关联，不妨回忆下当时你是否开始一段计划，或一段关系，现在很可能是结果的时期。

满月一般会带来情绪上的不稳定，而大众的情绪往往处于压抑、爆发的阶段。当月亮处于不利的位置时，我们更容易在满月时把内心不满的情绪放大，或通过月相作为媒介，去看穿一些人与事的真相。这些真相与答案可能早已知晓，但我们却一直在抵触这些真相--这是因为潜意识里不想承认与面对。

月亮在天蝎座时属于“落陷”，难以发挥出正面的特点，容易用偏激、消极的方式，表达对情感与自我的诉求，比如说猜疑心变重、遇到死缠烂打的对象、对以往的感情难以释怀、需要通过对他人的考验来证明情感的价值、也有可能需要面临对与错的诱惑。膨胀的情绪与个人的欲望，促使人们在这次满月期间寻求答案，或做出一些不理智的决定。但此刻你想触及的，就是你内心一直在压抑的，换而言之，这次满月会帮助我们去直视内心的真实感受，学会接纳内心隐藏的感受，才能学会成长与释怀。

本次满月就影响力方面的排名是：

（参考太阳与上升星座）

TOP1：天蝎座、金牛座

TOP2：巨蟹座

如果你懂得基础的占星知识，那么可以做行运盘去看本次满月落在你本命哪个宫位内，或直接看天蝎座9°39′在你本命的哪个宫位内即可。因为每个人上升星座度数的问题，有些人可能会查阅到星座对应的宫位与自己实际情况不符，建议按照实际情况去看，但可以同时参考星座对应的宫位。比如说升巨蟹在这次满月中按照行运盘看是5宫影响，那么只需要看5宫即可；但有的升巨蟹用行运盘看满月落在4宫，那就同时可以兼顾4宫与5宫。有些人可能走得还是自己太阳星座的运势，建议同时参考下太阳与上升星座。（查看你的行运星盘>>）

如果你对占星知识浅尝辄止，只知道自己是什么星座的，那么直接对照下列星座文章的小标题去看即可。普遍说的星座就是你的太阳星座，至于上升星座则是你对外表现的样子，跟太阳星座同样重要，也具有参考意义，可以自己去新浪首页做个星盘来看下自己的上升星座是什么，然后对照小标题去看。（查看你的本命盘>>）

毕竟每个人都是独一无二的，一人一命，运势只是对大范围内可能会出现的问题仅供参考，具体每个人会遇到什么，还是要根据自己命盘具体分析。

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