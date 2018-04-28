5月天象：金星冲冥王星(图)

金星冲冥王星

文/天狼星alpha [微博]

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-：运气欠佳，要好好努力啦！

天象名称：金星冲冥王星

开始时间：2018/05/30

结束时间：2018/06/13

基本解释：冥王星和魔羯都是特质坚硬的存在，而金星和巨蟹则反过来都是软性的事物，这二者形成对立的相位之时，学会以柔克刚就成了必要的生存之道。巨蟹有“保护”的意味，但在冥王星的“无常”面前其实怎样都是徒劳，也只好尽人事听天命，当命运给你送来什么或带走什么时，无需过于激烈地应对，而应该更多学着去接受，或者下一次在一开始的时候做点什么，不要等到因果循环走到最后阶段的时候才去后悔。

影响领域：感情与人际、金融理财、艺术创作

易感星座：白羊-、巨蟹-、天秤-、魔羯-

机遇：感情脱胎换骨从头来过的机会、有机会与“狠角色”打交道

挑战：经济条件上的突然变故、外力导致的感情终结、过于激烈的感情态度

宜：创作关于爱之阴暗面的艺术作品、通过矿产资源或其他“地下宝藏”来获得财富、在感情中执着坚持自己的信念

忌：发生不伦之恋、卷入群体诈骗活动、感情上过于强烈的控制欲

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