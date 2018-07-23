重大天象：2018年狮子月占星星历表(组图)

殿堂级占星家阿兰-欧肯（Alan Oken）近照

文/阿兰-欧肯（Alan Oken）

译/神叨叨的前世玄学家

2018年狮子月：7月23日-8月23日

这个月有几个主要的行星相位，我想与你们分享它们在我们生活中的意义和影响。

1、在天蝎座15°的木星三分在双鱼座15°的海王星。8月13日-22日之间确切地在这个位置成相位，会影响每个人本命盘中的水象星座13-16°和土象星座13-16°。在水元素中的木星和海王星为所有人及其所触及的每件事增添了心灵的敏感度以及意义深度。它还可以夸大感受，增加对宗教、政治理想的投入。鉴于在这个充满挑战的时代的狂热以及被接受的狂热主义的存在，这种趋势可能会相当危险，“有三分相或没有三分相”。对于我们中那些精神集中、情感平衡的人来说，木星和海王星的组合能量将加深我们的心灵敏感度、提升我们对诗意和美的感觉。因此是相当幸运的。（水象星座：巨蟹座、天蝎座和双鱼座；土象星座：金牛座、处女座和魔羯座，查看你的本命盘和行运星盘>>）

2、一整月，在魔羯座4-2°的逆行土星都将刑克在白羊座4-2°的逆行凯龙星。本命盘中基本星座的1-5°将最大程度地受到这个相位的影响。它讲的是关于”你的盔甲中的缝隙”、对责任或义务（或对强烈唤醒）的挑战、对我们个人权威感的伤害，或是对被我们赋予这种权利的个人或机构造成伤害。本质上，伤害和疗愈在我们自身（白羊座）、我们的家庭（巨蟹座）、我们的关系（天秤座）或我们在世界或职场（魔羯座）上的位置。在整个世界中，将有对权威、权威人物（如美国总统）以及对诸如政府等权威机构的挑战。（基本星座：白羊座、巨蟹座、天秤座和魔羯座）

3、在水瓶座5-1°的逆行火星与南交点合相，然后刑克在金牛座1-5°的天王星。有关意义和解释，请参考这份报告第二页的详细日期部分。

4、在魔羯座3-2°的逆行的土星三分在金牛座3-2°逆行的天王星（编译者注：天王星于8月8日凌晨0：50开始在金牛座2°34′逆行）。这次行星的交汇讲述了新的社会模式的创造，诸如英国脱欧与欧盟、美国与朝鲜以及其他国家和国际利益所需要做的事。它也特别适用于形成于现有系统的新经济模型的实施。如果土象星座的最初几度在我们的星盘中显著的话（有重要的行星或者上升-下降、天顶-天底轴线在此），这同样适用于我们的个人生活；这些经济的再定位以及引入我们使用资源的新方式应该证明对我们相当有用。由于这两颗行星都在逆行，毫无疑问，现在计划的事情将不得不在以后进行回顾和推敲。

5、狮子座4°45′的太阳对冲水瓶座4°45′的月亮（满月月食），新月日食在狮子座18°42′。请看下面的解释。

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