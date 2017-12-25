权力欲暴强：最渴望出人头地的星座(图)

权力欲暴强：最渴望出人头地的星座

很多人都渴望站上人生的巅峰，成为人见人羡的人生大赢家，而源源不断的权利欲，也无时无刻不在心底沸腾。想知道12星座中，哪些星座的权力欲望最强，最渴望出人头地吗？摘星工厂—星吧已经准备好答案，快来看看吧！

魔羯座

争强好胜的天性，使得魔羯座人内心时刻涌动着“想获得更高、更大、更多权力”、“想尽快在自己擅长的领域崭露头角、出人头地”这样的欲望。并且这种欲望会随着魔羯座人越来越靠近自己的目标而不断加深。由于魔羯座人信念坚定又有持之以恒、坚韧不拔的毅力，所以有朝一日，他们往往能成为有头有脸的大人物。

狮子座

狮子，在动物界中就居于食物链的顶端，而在人类社会，狮子座人争强斗胜的本性依旧没有改变--渴望成为手握大权的王者！狮子座人不甘平凡，无论如何也要追求成就感和荣耀感，而出人头地，获得更高的权力，无疑成为他们奋斗的动力，那种高高在上，享受万人敬仰、众人崇拜的感觉，是最令狮子座人心动的！

处女座

处女座人凡事追求完美，因此，对自己的要求在旁人看来简直是难以理解的高！不过，为了让自己的权力追求由欲望化为现实，好强的处女座人可不会善待自己，让自己有一丝一毫的懈怠，于是我们常能看到他们以拼命三郎/三娘的形象示人。凭着高昂的斗志，永不言败的决心，处女座人往往能大有一番作为！