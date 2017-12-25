心思超细腻！啥星座最会察言观色(图)

你身边有这样的有心人吗？今天就来揭秘一下心思最细腻，最擅长察言观色的三大星座。

文/摘星工厂-星吧

心思超细腻！啥星座最会察言观色

细心留意观察身边人的眼神、表情或话语，往往能从中揣摩出当事人的心意，然后随机应变，必要时候修正自己当下的行为。你是这样善于察言观色的人吗？你身边有这样的有心人吗？今天就来揭秘一下心思最细腻，最擅长察言观色的三大星座。

天秤座

天秤座人可是12星座中的交际高手，深谙人际交往技巧的他们，对于“如何做个察言观色的有心人”这件事，绝对最有发言权！对人际关系相当敏感的天秤座人，往往能从当事人的动作、语言、神情中，轻松、敏锐地掌握其内心的真实想法，从而作出随机应变的回应，避免踩到对方的“雷区”。

天蝎座

天蝎座人有着异于常人、极其敏锐的洞察力，也是观人心的高手。他们的眼睛似乎总是能很轻松地就看穿一切：当下谁脸色异常，谁心情不佳，气氛有了微妙的变化，天蝎座人总是能精准判断，从而作出最合时宜的正确、巧妙、理性回应。

巨蟹座

有着敏感个性的巨蟹座人，总是不由自主地去注意身边人的一言一行，一颦一笑，对方的一个眼神、一个表情、讲话的语调、口吻，巨蟹座人往往会特别认真地去留意，可以说是善于察言观色的高手，在了解到当事人内心的真正意图之后，巨蟹座人往往会随机应变，对自己当下的行为作出适时的修正。