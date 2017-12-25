双鱼座最容易抑郁(图)

双鱼座最容易抑郁

第一名：双鱼座

双鱼座是脆弱的，所以他们想要一直活在想象世界中。因为想象的世界，特别的美好，有浪漫的爱情，有惬意的生活，一切都美轮美奂。双鱼座也希望自己的现实生活也活成自己想象的样子。可惜，现实并不是这样的，现实是粗糙的，现实是充满矛盾的，现实是经常令人失望的。可是，双鱼座他们不想处理这些繁复的现实关系，他们宁愿永远呆在想象世界中。如果双鱼座在现实中受挫不断，他们就很容易陷入抑郁了。而且情绪特别容易长时间的沉浸在消极氛围中，再难走出来。

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