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双鱼座最容易抑郁(图)

2017年12月25日 12:07 新浪星座
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有时候犯上了忧郁症，真的会对人生失去兴趣，对生活失去动力。如果你是容易得抑郁症的星座，那就真的要多注意了！

双鱼座最容易抑郁双鱼座最容易抑郁

　　第一名：双鱼座

　　双鱼座是脆弱的，所以他们想要一直活在想象世界中。因为想象的世界，特别的美好，有浪漫的爱情，有惬意的生活，一切都美轮美奂。双鱼座也希望自己的现实生活也活成自己想象的样子。可惜，现实并不是这样的，现实是粗糙的，现实是充满矛盾的，现实是经常令人失望的。可是，双鱼座他们不想处理这些繁复的现实关系，他们宁愿永远呆在想象世界中。如果双鱼座在现实中受挫不断，他们就很容易陷入抑郁了。而且情绪特别容易长时间的沉浸在消极氛围中，再难走出来。

[水瓶] [天蝎] [巨蟹] [处女] [双鱼]

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标签: 星座排行抑郁危险

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