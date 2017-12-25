真心被辜负：这些星座不被爱还要傻等(图)

爱上了，死心塌地，得不到回应就等待，等上一个月、一年又算什么？这些星座甚至是时刻准备着！

文/摘星工厂-星吧

这些星座不被爱还偏要傻等！

爱上了，死心塌地，得不到回应就等待，等上一个月、一年又算什么？这些星座甚至是时刻准备着！真是喜欢当等待？下面要开始扎心：这些不被爱也要等待的星座，你可能最不容易被珍惜。

双鱼座

付出与失去，在双鱼座认准的真爱面前，是根本没意义的。一意孤行只想去爱双鱼座要的从来都不是可计算的感情，他们无法抑制为爱去做尽傻事的冲动，屡屡被伤也会守在原地等待，若是心上人给那么点希望（可以当后备爱人），双鱼座忽略时间、忽略自我的付出与等待，感动了全世界，却让心上人习惯了不珍惜……

魔羯座

魔羯座没有心动的时候，理性多到到爆，甚至看着有人傻傻地被爱所伤，还会忍不住说几句风凉话。当遇上了让魔羯座为之倾倒的人，魔羯座心底潜藏的感性就会暴增，以压倒性的优势，改变了魔羯座的行为模式，让魔羯座颠覆一切，成为长久站在心上人背后付出的人，可惜这种默默却容易让人忽略。

白羊座

之所以跌破眼镜成为善于等待的痴情人，白羊座完全是受累于自己想爱就无法抑制的个性。白羊座若是爱，可以不需要任何理由地去为爱等待，他们的情感不能收放自如，付出时也不会思考太多——最可怕的是，白羊座还会觉得，按照个人意愿去“犯傻”还蛮开心的？！或许也正是因为乐观如此，心上人会觉得不珍惜也没所谓。