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暗恋达人！这些星座只敢把喜欢藏心底(图)

2018年01月02日 10:56 新浪博客
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今天就来揭秘，哪三大星座最容易陷入苦涩的单相思，且往往等不来理想结果？

　　文/摘星工厂-星吧

暗恋达人！这些星座只敢把喜欢藏心底暗恋达人！这些星座只敢把喜欢藏心底

　　喜欢一个人却只敢偷偷放在心底，独自品尝那份一厢情愿的暗恋滋味，期待已久、等待已久，随着时间一天天流逝，始终还是没能把这份情愫升华为美好的爱情……摘星工厂—星吧今天就来揭秘，哪三大星座最容易陷入苦涩的单相思，且往往等不来理想结果？

　　巨蟹座

　　巨蟹座人在感情上的表达方式一直都是被动的、消极的。就算对某人再心动，也只会默默把这份特别的好感藏在心底最隐秘的角落，只敢在静寂无人的时刻拿出来独自回味，却无论如何也不会去告白，原因就在于，巨蟹座人太敏感太爱胡思乱想，还没开始一段感情，就已经在内心假设了无数种可能，吓都把自己吓到了。

　　魔羯座

　　魔羯座人，典型的闷骚型人物。在恋爱这回事上，勇气不足、信心欠缺。好不容易看上了某人，最大胆的事也只不过是从对方身边走过，连主动打招呼的勇气都提不起来，生怕自己一开口，就不小心泄露了自己的真实情意。尽管内心期待美好的爱情，但就是迈不出那勇敢的一步，无奈只能深陷单相思中，无尽懊恼。

　　处女座

　　处女座人对待感情的态度向来是谨小慎微的，直到有十足的把握，他们才敢展开行动。而在那之前，习惯矜持的处女座人总是默默守候在某个角落，静静看着喜欢的人走过身边，对方的一颦一笑都在心底无数遍回放。而在面对喜欢的人，处女座又自信不足，所以他们往往在犹豫中等待已久，等到一切都成空。

标签: 星座排行暗恋苦涩

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