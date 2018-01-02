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邋遢大王星座！人前优雅人后啧啧啧…(图)

2018年01月02日 11:45 新浪博客
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这些星座给人无比优雅的印象，其实私底下的她们根本就是传说中的“邋遢大王”！

　　文/摘星工厂-星吧

人前优雅人后贼邋遢的星座人前优雅人后贼邋遢的星座

　　别看很多女生总是以精致的妆容、得体的装扮、礼貌的微笑示人，给人无比优雅的印象，其实私底下的她们根本就是传说中的“邋遢大王”，完全不修边幅，随心所欲！摘星工厂—星吧今天就来爆料，人前优雅，人后邋遢的三大星座女生，你是其中之一吗？

　　天秤座

　　天秤座女生对美有着极高的追求，这毋庸置疑，所以为了给人留下好印象，人前的她们总是妆容精致、打扮得体，但这仅限于在公众面前。居家生活中的天秤座女生可就完全是另一副模样，怎么随性怎么来：反正家中没外人，立刻变身懒虫，没必要费尽心思化妆啊，把自己打扮得美美哒，太累，邋遢一点也没什么！

　　双鱼座

　　双鱼座女生人前走萌妹、软妹路线，人后走“干物女”（各种凑合、各种将就不讲究）路线。若你看到双鱼座女生魅力无敌，好似女神的模样，别被她们的外表骗了，其实私底下的她们往往会邋遢到超乎你想象：穿衣打扮各种不修边幅，家中摆设也是随心所欲，只要自己觉得不累，再脏再乱再邋遢都能忍！

　　金牛座

　　金牛座女生出现在公众场合，还是很注重个人形象的，该化妆化妆，该打扮打扮。但一回到舒适温暖的家，立刻变身邋遢的宅女，怎么随性就怎么来。令人费神、伤脑筋的“如何优雅给人好印象”之事一概不碰，穿着休闲、素面朝天，回归最真实的自己，这才是金牛座女生最感到舒心、惬意的生活。

标签: 星座优雅邋遢不修边幅

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