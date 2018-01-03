一个人最酷！偏要主动做单身狗的星座(图)

这些星座看到了自身在婚恋之外的另一种价值，就会主动选择单身，哪管别人怎么看怎么说！

文/摘星工厂-星吧

一个人最酷！偏要主动做单身狗的星座

对情缘的来与不来，看得清淡，看到了自身在婚恋之外的另一种价值，就会主动选择单身，哪管别人怎么看怎么说！摘星工厂-星吧也来唏嘘一把：那些明明是好资源，偏偏主动单身的星座。

狮子座

狮子座是那种单身越久就越有独行侠特质的星座，在狮子座看来，单身是：在家唯我独尊，我的世界，只有我能做主的权利！当狮子座太习惯这种单身模式，就会特别难接受另一人进驻自己的生活；而狮子座选择了单身，就会在其他方面大展拳脚、拼出优秀，更加让人觉得，狮子座的单身是种浪费！

双子座

得失之间的来来往往，双子座看得很透，懂的也可能比大多人都早得多，双子座不否认恋爱结婚有它们的满足与快乐，更肯定那也是通往另一种幸福的道路，而同时，也就不会忽略单身带来的某些优势，如果双子座确定自己更适合单身一点，那么就会主动选择单身这条路，并且会单身得很“酷”给大家看。

处女座

用当下一句流行的话来总结处女座的单身：“余生不用你来指教了，我自己瞎几把过吧！”。单身久了的处女座，生活工作样样行，有钱买买买，有闲忙兴趣，一人过的生活，完全在自己的掌控中，如果没有那个特别合适的人，处女座会主动选择单身，尽管处女座的条件在别人看来是多么不应该单身。