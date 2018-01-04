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藏得贼严实：这些星座相当会隐藏缺点(图)

2018年01月04日 12:12 新浪博客
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所有人多多少少都会隐藏自己，不过如果你目前交往对象是下面三种人，那你就要交往长一点，才能看出他的真性情呢！

　　文/小晨故事

藏得贼严实：这些星座相当会隐藏缺点藏得贼严实：这些星座相当会隐藏缺点

　　在爱情过程当中最会隐藏自己缺点的人，其实也不见得是坏事，每个人在谈恋爱过程中，多多少少都会隐藏自己，不过如果你目前交往对象是下面三种人，那你就要交往长一点，才能看出他的真性情呢！

　　第一种：随和一派型的天秤座、双子座

　　属于随和一派型，天秤跟双子平常都会说没关系，其实都有关系的！生日不用送礼物、不在乎钱的多少之类，其实心里头可是恨的痒痒的，所以天秤、双子的随和都 是假装的，他是不想去得罪别人，是属于爱好和平型，但是一两个礼拜就会露出原形出来，然后他会跟朋友说，我跟他讲不用送礼，他真的不送！或我跟他说退一步 海阔天空，他真的退很多步！他就会觉得很气！所以天秤、双子虽然很随和，但是他还是希望对方配合他。

　　第二种：委屈求全型的双鱼座、巨蟹座

　　属于委屈求全型，也就是说他会对对方十分好，譬如说你喜欢吃牛肉面，然后交了个女朋友喜欢吃日本料理，你都会依着这个女朋友，但是他心里是心甘情愿的，可 是吃了一、二年，忍到最后他就翻脸，双鱼座会一直累积压抑，而且双鱼、巨蟹生气的时候是很恐怖的，那种冷空气凝结的成分，感觉冰原历险记就要出现了！所以 身旁的人偶尔要让他一下！

　　第三种：善于观察型的天蝎座、魔羯座

　　属于观察型，通常天蝎、魔羯座是很聪明的，譬如自己本身就很喜欢抽烟，可是到餐厅他会说非吸烟区，然后看看对方的反应是怎样，如果对方破口说‘不吸烟的女生最好！’，马上就露出马脚！所以天蝎、魔羯座会先把自己的想法先隐藏起来，因为他想看你怎么说，然后观察半年、一年左右，而在婚后才会露出马脚

标签: 星座缺点真性情隐藏

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