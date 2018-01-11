看过来！十二星座最最讨厌这样的追求者！(组图)

“你追我 如果你追到我 我就让你嘿嘿嘿”

文/裴恩

“你追我 如果你追到我

我就让你嘿嘿嘿”

—— 白羊座 ——

八字还没一撇呢，千万不要去干涉白羊座的生活！

他们超级讨厌自己的生活被人评价或者指指点点，你以为你是谁啊！

—— 金牛座 ——

金牛座对感情向来是眼见为实，耳听为虚的！

如果你只有甜言蜜语却没什么实际行动，金牛会觉得你这个人很！虚！假！

如果你发嘘寒问暖的话语TA不回复你，你可以试试发发红包了！秒回！

—— 双子座 ——

追双子可以，但不要天天就想着和TA见面或者腻歪在一起！

更不要傻了呵呵的定时定点的早安、午安、晚安一次不落，还秒回！

这样的人在双子座的眼里不但觉得你没有魅力，还会觉得很烦！

—— 巨蟹座 ——

巨蟹座渴太望另一半能了解自己，懂得自己！TA需要的是被引起注意，如果你的聊天内容总是扯和TA无关的东西，有的没的，那TA就会对你失去兴趣！

—— 狮子座 ——

狮子座的人在金钱方面可是很大方的，如果你是一个连请客吃饭都小气巴巴的人，那狮子不但不会对你有好感，还会看你不爽！

—— 处女座 ——

处女座的人喜欢聪明一点的，有自己的思想和见解，还能帮他TA拿主意的人！

如果你是做事犹豫不决、唯唯诺诺的人，那么你直接就会被处女座宣布死刑！

—— 天秤座 ——

天秤座的人不太懂得也不知道如何去拒绝别人，如果你实用“死缠烂打”这一招，对他们来说简直就是一种逼迫！

——天蝎座 ——

天蝎的人特别不喜欢把自己的私生活暴露于众！如果在没有确定恋爱关系时你就高调朋友圈示爱，会让天蝎觉得你太没素质！不考虑别人的感受！反而把好感度降到冰点！

—— 射手座 ——

射手座最受不了的就是那种一日三餐、一天二十四小时都要关心和问候的追求者！

因为射手总是喜欢不喜欢自己的人，如果你无事献殷勤，他们就会非常讨厌你！

—— 摩羯座 ——

如果你喜欢的人是摩羯座，而你每天只是约摩羯吃饭聊天看电影，那摩羯是不会想跟你谈恋爱的！

你连一点浪漫和小惊喜都没有，这恋爱怎么谈？

熬夜加班都比跟你在一起有意思！

—— 水瓶座 ——

如果你一上来就显摆自己的房子大、车子贵、工作好的高姿态，那水瓶根本不会想认识你！

虽然不能说水瓶不食人间烟火吧，

但比起物质条件，水瓶更看重的是你精神世界是否能跟上TA的步伐！

—— 双鱼座 ——

刚上来就嘚嘚瑟瑟、牛逼哄哄的，炫耀自己多么厉害的人，只会招来双鱼座的反感和厌恶！

即使你真有两把刷子，也麻烦低调一点，不然只会显得肤浅又庸俗！