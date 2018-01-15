谁是以貌取人的星座势利眼(图)

谁是以貌取人的星座势利眼

古语有云“眼见为实”，生活中的很多信息，我们都是由两眼所见来获得的，因为眼睛看到的东西最是直观、实在。鉴于此，我们在与人交往时，也就或多或少会对眼前人的仪表形态有一番打量，那么在12星座中，谁是最以貌取人的势利眼呢？“科技紫微星座网”为你一一剖析！

NO.1水瓶座

水瓶通常难以安于现状，对新颖、变换的事物有强烈的好奇心和窥探欲。表现在与人的交往上，形象丰富多变、新潮时髦的人通常能先入为主，引起水瓶的注意。从发型到服装，从颜色到款式，甚至一些随身的小玩意，只要突出新、突出变，都可能成为左右水瓶喜恶的标杆。由此可见，水瓶的以貌取人注重于基本的外观形象，非常直接利落，所以在本TOP5中占据榜首的位置。

NO.2天蝎座

天蝎善于交际，借助天性的灵敏与机巧，对往来者多有观察，人群当中才如鱼得水，保持天字第一号桃花星的名号。和每个人都拉上三五小时家常，逐步深入，显然不是好人缘的天蝎可以承受的，第一时间就夺人眼球，外向特征明显的人才为天蝎所钟意，活泼好动的，面部表情丰富的，都是天蝎喜欢接触的。值得一提的是，只要第一眼认准了对方，天蝎就能很快与对方打得火热，所以在爱情之中，天蝎多有一见钟情的体验。不过，天蝎也时常否决自己对他人的第一感觉，只因他多少有些喜新厌旧，这也更表明了天蝎的以貌取人，理所当然的在本TOP5中占有一席之地。

NO.3金牛座

金牛号称衣食之星，注重生活品质，顺其自然地会从衣着方面去判断一个人的品位，其以貌取人不可谓不干脆，探花之位，实至名归。服装上，金牛不一定要求精工细作，奢靡华丽，但是若雍容大气，符合自身的气质，彰显自身的品位，则很容易入金牛的法眼。作为天生的享乐派，金牛不仅仅专注于衣着打扮，一个人的举止、仪态等，可以体现个体品位的，都有可能成为金牛以貌取人的切入口。其实，金牛只是重视交往对像能否与自己合拍，与其共同享乐的人，才更容易被金牛接纳。

NO.4天秤座

风相星座的天秤号称“交际之王”，天秤天性里与贵族气派的渊源，其重视品质、迷恋高贵优雅，也就在情理之中了。当然，天秤相人，绝不仅仅肤浅的流于表面，关注别人的衣着、物用是否高档而已，仪态高雅尊贵、具有威严，举手投足风范不凡的人，才更讨天秤的喜欢。生活方面，天秤常常表现得比较实际，又喜好与有气质的人来往，容易让他人以为天秤趋炎附势，其实很多时候，这是一种误解，天秤只不过对气质中人有天生的好感，与其共行能够彰显他本身的品位罢了。

NO.5双鱼座

双鱼极其追求完美，内心的主见又不是很多，所以他人的外在“文章”如何，往往一定程度的影响了双鱼对人的判断。当然，双鱼不是肤浅之辈，不是光盯着人家的吃穿用行就武断的判定对一个人的喜恶，行为举止是否得体，接人待物是否谦和，这些表面上能突显他人学识涵养风度的，才更容易被双鱼当作鉴别一个人的标准。如此看来，双鱼与紫微的以貌取人有些相似，但双鱼表现得更加隐性，尾随天秤之后，位居“科技紫微星座网”的TOP5榜尾。

根据一个人的外在形态判别其的内在品质，有时候难免以偏概全，但是若把握得恰到好处，则会帮助你更好的辨人识人，让你在与人交往时掌握主动。能否好好把握，那就看你自身的功力如何了。