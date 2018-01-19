逃婚这事儿，这仨星座绝对干得出来！(图)

文/摘星工厂-星吧

逃婚这事儿，这仨星座绝对干得出来！

逃婚族，是指到了婚龄、有了恋人，却坚守独身主义、迟迟不愿结婚的一类人，在他们看来，结婚是一件很麻烦的事，不仅关系到相爱的二人，还关系到两个家庭，还会被婚姻这道无形的围墙束缚住身心……也许有的人会感到奇怪，结婚不是一件很幸福的事吗？为什么这些人会想要逃婚？想知道答案吗？下面，让我们走进摘星工厂—星吧，跟随小编一起盘点一下这些逃婚族星座究竟是基于怎样的心理状态才会如此不愿结婚呢？（请参考太阳及上升星座）

第一名：射手座

逃婚心声：怕那熠熠闪烁的梦想，结了婚后，会再没力气追。

很多闪闪发亮的梦想，住在射手的心里，热血、活力、积极向上的他们毕生都在朝着目标奋进，渴盼看到梦中最美的风景。而梦想的实现，不仅需要努力、需要运气、更需要身边人的大力支持。可是，结婚，对射手来说，却无疑是一件会和追梦起冲突的事--结婚后，就必须要为这个家庭承担起相应的责任和义务，而不能自顾自地一头扎进梦想的路途，对爱人/孩子不管不顾。所以，不难想象，假如结婚了，最讨厌被束缚、被管制的射手，会感觉到没来由的压抑，因为家庭可能会变成捆绑自己行动及精神上的负担！到那时，身心为婚姻、为家庭所累，再没时间、没精力去追求当初的梦，而那些美好的梦想也都将变成彩色的气泡，那么美丽却无法伸手去触碰，那对射手来说是极其残忍的！

第二名：巨蟹座

逃婚心声：想象中的婚姻可能很美好，可现实毕竟是残酷的。

忧郁悲观，敏感易伤，消极想法很多时候都占据上风--这就是巨蟹座的人，即便当前有恋人的疼爱呵护和照料，他们还是隐隐地担心着、害怕着，甚至每每在开怀大笑的时候，有莫名的悲伤会溢出心间，不自觉地发出伤春悲秋的感叹--理想中的爱情、婚姻总是很美好，可现实毕竟是现实，它真实而残酷，没有什么不会改变，就连沧海桑田的大自然都免不了巨变，那么，身边的人到底能否陪自己一起走到幸福的彼岸？婚后的TA还会像现在这样对自己百般疼爱、无限包容甚至迁就吗？……一系列的担忧啃噬着巨蟹的心，使他们无论如何都无法坦然而自信地说服自己跟眼前的TA（即便很深爱）步入婚姻的殿堂！

第三名：狮子座



逃婚心声：结婚无聊又无趣，还是单身/恋爱的日子比较快活！

在狮子座看来，婚姻是什么？是日复一日，柴米油盐的枯燥生活，是对结婚双方（特别是自己）肉体上+精神上的双重折磨！之所以这么说是因为，野心大、好奇心强的狮子更希望到广阔的天地去施展抱负，实现理想！而在各种消遣和社交活动中，尽情展现自己的魅力和光彩，他们也才会有无比愉快的心情！所以，骄傲、不安分的狮子并不屑于把自己的终身大事草草终结，然后乖乖走入婚姻的围城，过上平淡乏味的婚姻生活。相比之下，还是呼朋引伴、一人吃饱全家不饿的日子比较简单、快乐！