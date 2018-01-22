玩捉迷藏呢？追这些星座女贼花时间(图)

文/摘星工厂-星吧

玩捉迷藏呢？追这些星座女贼花时间

追求是个神奇的爱情词，一方面需要紧步追逐着爱恋对象，另一方面又带着点祈使祈求的意味，运用得好就会精诚所至金石为开，搁到偶像剧里便是冰山也被融化，运气好能在追求得当的条件下短时间进驻爱人心，而现实常常是追求对象喜欢玩捉迷藏，那么有哪些星座对象既要“追求得好”又得有锲而不舍的精神才能拿下？

第三名：双子座

代表理论：网友最好的时光--抓住三分钟热度的双子的心很难T_T

对什么都有着求知欲望的双子座容易不知道自己真正想要什么样的爱情乃至婚姻，她们今天可能还跟人聊着谈恋爱结婚应该做什么浪漫的事，愿望具体到在什么甜美小店喝咖啡、养什么样的猫狗，翻页到明天就变成完全的单身主义者，觉得什么爱情婚姻都是天边的浮云，想想就好了！因此要真正“追”到双子是件复杂的事，你会随时需要分析双子女变化的内心，预测她们会被什么打动，更关键的是要花更多时间来补充脑力，为什么？因为你要跟上她的脚步，因为你要让双子女知道你是有相处乐趣的对象，因为你让要双子建立起没你不行的习惯，总之她们是不想跟个信息缺乏还很闷的人在一起！不过，若你追求失败过一次，那么你最好确定自己至少有五成机会和素质成为双子女的菜，不然费的精神越多越容易让双子女讨厌你！

第二名：天蝎座

代表理论：网友梦见--天蝎要更多时间考验你这个人

同是守护内心系的天蝎，但相比巨蟹安全感的观察，他们观察的成分里多了更多冷静的测定。天蝎对追求者的考验是与时俱进的，基本上她们不属于容易讨好的类型，即便是这一刻你很符合她的要求，也许你拿准了她的心思让她有向你靠近的意思，但抱歉地跟你说，这些感觉和认定都是暂时的，而天蝎女相当明白这个时效性，信奉一时的感觉不是她们的恋爱风格，天蝎女认同你这个人一点的同时也表示她对你有更多疑问出现，就像你诚心诚意地捧着鲜花在寒风冷雨中等到她肯见你，她感动接受却会很正经地问你：你以后会一直这样待我吗？天蝎女就是会想到更长远的事，对人的把握也需要更多的支持论点，对追求者“认证”的过程不短，对某人的感情也需要时间导入，不过当天蝎女完全接纳了你，她会对你从宽很多。

第一名：巨蟹座

代表理论：网友小白--观察很重要~巨蟹的感情是脆弱的

巨蟹们是很有心防的一类人，他们在心理上总是保留着“不可触犯”的标志，对心理的控制意识也很强，不希望受到太多别人的影响，因为现实告诉他们，受影响早晚是会有伤害和冲击，即使要被影响，那个能影响他们的人也必须是有绝对资格的，比如说家人以及被巨蟹认同的朋友、爱人才可以，在这方面巨蟹女的观点会更为鲜明，当有人想走进巨蟹女心里，她的第一意识就是“危险”！，爱情代表一种不稳定的改变力量，心灵的失守会让她动荡不安，因此一开始她会迅速树立起一道心理防线--如何在短时间不能了解你是什么样的人、会不会有危险，巨蟹女会视情况拉长观察你这个人的期限。此外，巨蟹情绪化、悲观的性格因素让他们的感情脆弱，想要追求必先花时间加固他们对你的信心，而受过情伤的巨蟹，追求起来就更需要时间精力和坚守的耐心！