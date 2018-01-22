哪个星座是恋爱大赢家(图)

哪个星座是恋爱大赢家

文/巫女的财神岛[博客]

说到爱情，很多人都会苦不堪言，说有多辛酸，谈过恋爱的人就知道，一段感情里总有很多摩擦与争执，虽然如此，但总有一些人能把爱情谈得如他们掌控之中，可以说是爱情的大赢家。从星座看你是爱情大赢家吗？本文参考太阳和金星星座。

第一名：太阳或金星在魔羯座

魔羯座的人很理性，尤其是金星在魔羯的人，她们很现实，如果你的生活条件不符合要求，请站一边去，通常被魔羯女拒绝的人，多数是未达到她的满意程度，也可以说，她们是为日后的保障，深知道爱情不能饮水饱，所以在恋爱的时候已经设置很高的门槛，来者不达标，请自动滚出去，你说她们绝情或现实也好，但正因为这样，她却是爱情的大赢家，因为能跟她们在一起，必定是一个不错的人，而且魔羯人的也不轻易动情，所以失恋对她来说，不存在或者她们很快就能从失恋中站起来。

第二名：太阳或金星在射手座

射手座的人出了名玩世不恭，当然谈恋爱也不能抓住，她们需要是自由自在的生活，不会因为爱情而伤害到自己，如果要她们的爱情经历太多风风雨雨，这只会加速她离开的步伐，她的世界里是要开心而不是痛苦，对爱情她们看得非常开，知道这个世界上没有长长久久的爱情，如果不适合，何必勉强在一起呢？不如干脆分手算了，对爱情，射手女是挺豁达的，这个不爱，可以换下个爱，经常抱着“天涯何处无草处”的理念。

第三名：太阳或金星在天秤座

天秤女看起来柔柔弱弱，对别人千依百顺，非常听话，其实这只是她们的假面，她们骨子其实很反叛，也不会对一个人专一，如果碰到更好的，天秤女会想办法离开，但她们非常精明，会让对方先提分手，弄到对方好像千古罪人，让全世界的人都觉得她们是弱者，同情她们，不过在爱情国度里，别人以为她们输不起，但她们总是先输后赢的胜利者。