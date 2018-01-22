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新欢和旧爱两手都要抓的星座女(图)

2018年01月22日 16:14 新浪博客
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新欢和旧爱两手都要抓的星座女新欢和旧爱两手都要抓的星座女

　　文/巫女的财神岛[博客]

　　在爱情里也许每个人都会有奇怪的想法，有的人宁愿抱着旧情人不放手，有的人新欢旧爱层出不穷，其实每一个人对爱情都会有着一套让他人无法理解的想法，我们就来看看究竟会有哪些星座女对于新欢旧爱都不放手的？ 　

　　第一名：巨蟹座

　　巨蟹座的人对待爱情是有着三心二意，希望着他人可以更好的疼爱着自己，更希望着他人无条件的关爱着自己，尽管是对过去的旧情人没有了情感，但是还希望那份情怀是藕断丝连的，还期望着旧情人能象当如那样爱着自己，舍不得放手。可能巨蟹座的人就是贪心了一些，手牵两个人，有了新欢的苦苦追求怎么可能不让自己有着女皇般的待遇呢？新欢旧爱都来吧，巨蟹女有的是能耐可以应付！

　　第二名：双鱼座

　　双鱼座的人对于爱情是多了几个心眼，对于爱情知道每一个人都会有着旧情难续可放不下，新欢心情又不好的观点，双鱼女也是如此，既然他人放不下那段情，为什么我可以对旧情人那么的狠心呢？他人都可以新欢旧爱的尽掌手里，那我为什么就不可以呢？其实对于新欢旧爱的问题，我也可以理处得非常的好。

　　第三名：处女座

　　旧的恋情消逝去，新的恋情就马上会来到自己的身边，挑剔的处女女花费了无数的时间到旧的情人身上，怎么可以说抽离就马上来可抽离出来呢？那么追求完美的人，明明知道旧的情人并非是完人之人，但是绝对不会对旧情人死心，就算是有着新的恋人，但是始终还是觉得不够好，处女女也明知道有为新欢还对旧爱不放手是不道德的，可自己真的是无法舍弃旧爱。

标签: 星座爱情恋爱前任新欢

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