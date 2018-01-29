麻烦死！精致生活跟这些星座才没缘(图)

文/摘星工厂-星吧

麻烦死！精致生活跟这些星座才没缘

如果说要过上精致生活就要特别勤快，就要不怕辛劳，那这些最怕麻烦的星座宁愿当个懒鬼！摘星工厂-星吧榜单在此，快来验证你是不是反精致的星座吧！

天秤座

一跟懒字有关系的榜单，把随性（什么都不做）当舒适目标的天秤座必来参加，并且还有夺冠的希望！你可能说，我看到的天秤座都是精致打扮精致言行的啊？怎么也轮不到天秤座吧！呵呵，你太天真了！天秤座很怕累的，在外面跟回家后的状态完全是两种，日常生活可以做到极简模式。

水瓶座

水瓶座是很容易成为“糙汉子”或“糙女子”的，因为他们对于现实的生活，往往只有最基本的要求，思想有高度就可以了，过得那么“矫情”（注意：精致在水瓶座眼中基本等同于矫情），得了个朋友圈的赞有什么用？所以啊，还是省事一点吧，有时间多考虑点更有意义的事情！

天蝎座

如果有条件让人帮做事的话，天蝎座不认为自己有什么理由不去享那个福--会这么想的天蝎座，能勤快到哪里去？精致生活，是勤快人才更愿意选择的，虽然生活质量好了，也能让人感觉舒适，但什么都不做不也是一样舒服吗？精致只是生活的可选模式，等天蝎座哪天懒腻味了，再看看吧！