这些星座有肉欲就够了，还要啥爱情(图)

文/摘星工厂-星吧

这些星座有肉欲就够了，还要啥爱情

在物欲横流的当下，有一些现代人的感情观真的很洒脱，他只要肉体契合，就可以考虑和对方交女朋友，这样的爱情当然是不稳定的，那么那些星座的男生会有这样的偏好呢？赶紧来看一看吧（参考太阳和火星星座）

NO.1：双鱼座

很能想东想西的双鱼座是个出花痴的星座，这一点，男女通用，基本上只要氛围好，对方条件又不太差，他们就很容易蠢蠢欲动了，不过双鱼男花痴得最令人咬牙切齿的地方在于，明明他的目的是对方的肉体，他还是会把这个过程弄得像一场轰轰烈烈的恋爱一样让人陶醉，然后事后他再用很有技巧的方式把对方甩掉。

NO.2：双子座

双子座的男人，尤其是自身条件还不错的，年轻时多半都会有一段很混乱的过去，他们是好奇心重，什么都想试 试，所以有的时候他们自己也搞不清楚自己想要什么，抱着这种凡事试试看的心态他们可能就此沉沦了，要经历过很多人之后他们才慢慢清楚自己想要的到底是什 么，而之前的那些过去，在很多人眼里看来就好像是只要肉体玩完就甩人。

NO.3：白羊座

白羊座的男人他们自己觉得自己对感情是很负责任很认真的，双方没结果是因为没缘分，但其实他们对感情没有 他们想得那么认真，他们很“随缘”，就是说，如果他正好单身，你又喜欢他，或者你也单身身材脸蛋也不错（白羊座的男人非常喜欢辣妹型的女生），那么大家就 可以交往看看。加上他们是比较自我的一群人，即便是有另一半也没太多时间搭理对方，因此对他们而言什么心灵契合之类的东西也就不重要了。