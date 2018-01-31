看得开，不钻牛角尖的3大佛系星座(图)

文/摘星工厂-星吧

看得开，不钻牛角尖的3大佛系星座

如何能活得潇洒自在轻松悠闲？钻牛角尖想东想西，显然是会过得很累的，而凡事不想太多，看得开、能看淡，懂得释怀，则能实现前述的愿望！下面就让摘星工厂—星吧给各位梳理一下，12星座中，不钻牛角尖，懂得释怀的星座前三名！

射手座

射手座人心胸豁达，乐观向上，凡是容易看得开。因为他们比任何人都更清楚自己想要的是什么：不被任何人、事、物牵绊的自由。如果被某人某事惹到而闷闷不乐，射手座人并不愿被这种负面情绪绑架太久，因为那会让自己很不开心很不自在。所以，他们很懂得早点挣脱这种坏情绪，尽快释怀，快乐就又回来了！

水瓶座

为一点小事斤斤计较、大伤脑筋、大动干戈？这对水瓶座人而言是很不划算的！因为水瓶座人和射手座人一样，属于追求自在感觉的。所以，无论如何，水瓶座人也不会放任自己沉溺在负面情绪中太久，相反，他们很懂得自娱自乐，自己开导自己，很快就能说服自己看开点、看淡点，越早释怀越早把快乐找回来！

白羊座

白羊座人性格大大咧咧的，才不去钻牛角尖、才不爱死心眼儿呢！遇到麻烦大可打个折转个弯，何必跟自己较劲、跟别人过不去呢？过去的就让它过去的，未来的还没到来，活在当下，放开心，让自己活得舒适自在才是最重要的！所以，白羊座人也很懂得给自己排忧解愁，很快就能对一些人、事、物释然的！