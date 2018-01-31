最爱和男友煲电话粥的星座女(图)

最爱和男友煲电话粥的星座女

真心爱过的人都尝过相思的苦涩味道，无论是因故小别，还是长时间分隔两地，如果一两天见不到对方，就会恨不得把那个冤家凭空抓到自己面前，好好细诉别离之情。毕竟，“两情长久”是一辈子的事，要无数个“朝朝暮暮”才能堆积起一辈子的相知相守。好在这年代科技发达了，我们不用像古人那样鸿雁传书，犯起相思病来只需拿起手机拨个号码，就能听到心上人的声音。不过，也有些女生会因为太依赖这种现代化的沟通方式，结果煲电话粥煲上瘾，让男友开始心烦意乱不说，等到月末时拿到电话费账单，也会头疼不已。下面是摘星工厂—星吧总结的“煲电话粥黑名单”，各位星座MM快来看看自己是不是榜上有名吧！

第一名：天秤座

天秤座女生特别重视与伴侣在精神层面的沟通，她们平时可能很开朗很大气，可一旦真的陷入意乱情迷的恋爱，就会立刻变身嗲嗲的小女人。由于对心灵默契度要求极高，所以，若她们不能每天见到对方，就会强烈渴望从伴侣那里了解到对方今天做了什么、吃了什么、经历了什么、心里想了些什么等等等等。对天秤女来说，如果伴侣拒绝回应她们提出的这些问题，那她们就会认为伴侣对自己不够重视，更严重一点的想法则会是“他不愿意和我分享自己的生活了”，而这样的焦虑情绪会在她们心里日渐积累而后爆发。天秤女看起来很外向，但其实并不是很会化解内心的压力。假如伴侣有那么一两天在接天秤女电话时的态度不够积极，那么很可能要在第三天里面对天秤女没来由的一通娇嗔了！

第二名：金牛座

金牛座女生在外人面前非常腼腆，她们不喜欢把自己的内心世界一览无余地全都展示出来。但实际上，金牛女可绝不缺乏表达欲，她们只是选择把这种表达留给自己最重要的人而已。当另一半没出现时，负责倾听她们各种喋喋不休的是她们的闺蜜；而当她们找到自己的真爱后，这项伟大而艰巨的任务就要交付给他了。可能金牛女的男友们都会产生类似的困惑：为什么刚认识时，没感觉自己的女友是个电话狂人呢？的确，相逢的最初，金牛女含羞不语的微笑是最能吸引男性的，这会让男人们产生强烈的好奇心和探求欲，并且想要对面前这个可爱的小女人了解的更多。但随着感情渐深，他们就会惊奇地发现，原来自己的探求远不能满足金牛女的倾诉欲。用一名金牛女的话说，“遇见他之前，我的人生是一潭止水，自己也从未想过要回顾过去。但他的出现让我意识到，如果不与他分享过去的经历，他就无法了解真正的我，我们的感情也只能停留在肤浅的层面上”。所以，如果你成了金牛女的真命天子，那么一定要准备好随时能倾听她对自己内心的剖析才行哦！

第三名：射手座

射手座女生总是笑口常开，随时能从生活中找到新的乐趣。即使和这个星座的女生煲电话粥，也不会是一件枯燥无味的事，因为她们总有那么多鬼点子能和你分享，而且还会时不时插科打诨地抖出一两个笑料，让你忍俊不禁。射手女之所以爱煲电话粥，是因为她们对自己的叙述能力非常自信，且又深深得意于自己的生活方式。因此她们觉得，常和伴侣煲一煲电话粥，有助于让对方感染自己那种轻松愉快的生活态度，从而让两个人的感情变得更亲密。假如伴侣在接电话时不够配合（比如因为工作方面的事多唉声叹气几次或抱怨几句），那么射手女就会担忧，并将纠正伴侣的情绪低潮作为自己的任务，然后变本加厉地用电话攻势来帮助伴侣“减压”。不过，在这里也要提醒一下射手女，每个人处理压力的方式不同，有时男性在烦心时是需要独自冷静一下的。因此，与其巴着他问个没完，不如多给他一些独处的时间和空间，这样的效果可能会更好。

第四名：双鱼座

双鱼座女生心思细腻而且很敏感，花开叶落、时过境迁，都可能成为她们感伤的理由。双鱼女对伴侣通常是非常信赖的，当她们将自己的心交给一个人时，她们就默认对方会无条件分担自己的喜怒哀乐。当双鱼女的情绪出现任何波动时，她们都会第一时间想到给自己的伴侣打个电话，让他知道自己此刻的心情。这是柔弱的小女生心态，比较容易让男友心生爱怜，但万一对方的心情也正处于低谷，或是忙于其他事情而无暇安慰，那可就糟糕了。这时双鱼女绝不会当场发飙，但事后肯定免不了要和恋人或明或暗地闹闹小性子，其结果就是男友要花费之前接听电话N倍的时间去赔不是，以及哄自己的小公主开心。在这里要奉劝双鱼女的男友们，在接女友的电话时，一定要权衡好利弊哦！

第五名：处女座

处女座女生兼有金牛女和双鱼女的性格特点。她们性格内敛，只喜欢向自己信任的人敞开心扉，她们的心思也非常纤细，时常会为别人眼中不值一提的小事而长吁短叹。好在处女座女生比金牛女和双鱼女更为理智，她们懂得分辨自身情绪中哪些是有必要与人倾诉的，而哪些是自己无病呻吟的，因此处女座女生跟男友煲电话粥的频率也会少一些。对处女座来说，朋友和恋人是同等重要的，所以她们会在找人煲电话粥前进行选择，把某些话题留给恋人，而某些话题交给闺蜜一起哈啦。这就导致处女座女生的男友觉得她们并不是煲电话粥的狂热爱好者，但只有她们自己才清楚，究竟每月在电话费上花了多少银子！