在外威风回家秒怂的星座男(图)

在外威风回家秒怂的星座男

这些男人在外人面前，都保持着一副优秀精英的样子。而且对谁都是说一不二的做派，威风得不行。可是谁能想到，他们回到家里，在爱人面前，瞬间变成一只乖巧的小猫咪，对爱人宠爱非常。哪些星座男是这种，在外特威风，回家特顺从的呢？

NO.5魔羯座

魔羯座的人是很讲规则的，国有国法，家有家规，在他们看来，在家就要有在家的样子，要承担相应的责任，所以自己该做的事一定会去做，不论他们在外面有多大牌。还有一种情况，是一些比较爱玩在外面玩得很high的魔羯，在恋人或者一部分朋友同事的面前他们会尽量装“正派人士”，好像他们的兴趣只有在家看电视或者琴棋书画，让人看起来要多无趣有多无趣，但是在和另一些人玩起来的时候他们是要多Open有多Open，也因此他们觉得在家受尽委屈都无所谓，我越孬种你对我越放心。

NO.4双子座

双子座的人是纯粹的人前风光人后吃亏的类型，在朋友面前他们会保持一副“我谈了恋爱一样自由自在”的姿态，和朋友照旧玩照旧疯，好像恋爱婚姻对他们一点改变一点约束都没有一样，但其实他们的代价是惨重的，因为他们对另一半很大方，尤其是自己玩过过后还是会对另一半有愧疚感，会通过物质来补偿哄另一半开心，有的甚至会交出财政大权，而双子座的女生也是一样的，家里的大小家什多半都是她们自己贴钱添置的。

NO.3天蝎座

有人觉得天蝎座的人很难相处，尤其在亲密关系里，爱得让人窒息，但是其实只要不要踩到他们的死穴--背叛他们，他们也是得饶人处且饶人的。而且天蝎座的人非常紧张另一半，他们害怕失去，害怕被甩，也很尊重另一半。但是他们比较嘴硬，在外面会摆出一副洒脱的派头，在朋友面前聊天还要摆出一副自己在家里面已经把另一半吃得死死的样子，但只要另一半一个电话就立刻戳穿他们故作姿态的面具。

NO.2处女座

处女座的人，尤其是处女座的男人，是在外呼风唤雨颐指气使，但是在家就是一副奴才象，当然前提是他真的很爱你，不论他在外面多拽，回到家就是围着老婆转，老婆要是有什么事不高兴，他们就会紧张的不断的哄老婆不断的解释不断的道歉，再加上他们天生好整洁的习惯，如果另一半比较邋遢，那么处女座的人，不论男女，一定会一边唠叨成为家里的菲佣，整天围着扫帚抹布转。

NO.1狮子座

狮子座的人好面子是出了名的，无论男女，在外都会尽可能的让自己显得光鲜亮丽，一副王者无敌的尊贵姿态，言行也是一副毋庸置疑的老大派头，不过一回到家他们就变成听话的乖猫眯了，狮子男是本着“家和万事兴”的心态，只要不严重触及他在公众面前的颜面，老婆说东他们绝不往西，而狮子女则是在朋友面前号称“驭夫有术”，但私底下却把另一半宠到天上，自己做牛做马。