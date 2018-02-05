哪些高薪星座女甘愿嫁穷男友(图)

哪些高薪星座女甘愿嫁穷男友

当天际一抹霞光照亮你的脸颊，只单身影在你身下拉长，此时此刻的你，内心是否涟起一份黯然？是否想象过自己孤单的影子下突然融入了另一个人的影子？

当夕阳渐斜，带来黑夜来临的讯息，女孩们内心一定会涌上一股回家的冲动，一种迫不及待被家的温暖紧紧包裹的渴望。但对于那些薪资远远高于男友的女孩们来说，也许埋怨过他从头穷到脚的尴尬；也许担心这样的一穷二白无法担起生活的重任，还得靠自己的金钱养活他；也许为这位无财郎对自己是否真心而整夜辗转难眠。

不管曾经多么纠结多么困惑，当高薪的女孩们准备好了出嫁的心情，幸福美好的婚礼上，你是否已经知晓了，哪个高薪星女已经考验好了无财郎君？就让摘星工厂—星吧和你一起来见证他们的真爱！

第一名：狮子女

最想要一种尊崇的婚姻，高薪和无财恰到好处。

尊贵的狮子座与卑微之类的字眼会有紧密的联系？很难想象，他们高傲的姿态会为卑微而真情流露。当专横，强势，霸道，高傲在狮子女身上发挥能量咄咄逼人，但那份让人敬而远之的姿态中更隐含了浓郁的孤单。哪个男人愿为爱情舍弃自己的尊严和面子，为了她高傲的美丽而抛却委屈？或许很少有男人愿与高薪的狮子女结为夫妻共同生活。但如果她身边真的出现了这么一个好伴侣，那么，当你付出真爱，你为爱情而甘愿的“卑微”，这正是吸引狮子女的致命魅力。对她来说，被尊宠以及你抛弃尊严的勇气将是她抛弃生命中所有重要的唯一值得。或许你卑微，或许你穷的可怜，只要你真心，那正需求对方臣服于自己的狮子女怎么不会心有颤动？高薪的狮子女必是职场官场的敬而远之，而她那份孤单的心情只要你看得见，她内心深处对爱的执着和向往你能察觉得到，不论你是分文没有的无财郎，还是被她数落的无能下属，爱总会在她的尊宠和卑微间绽放出最芬芳的花朵。

第二名：天蝎女

为爱我可以做一只扑火的飞蛾，无财又有什么关系？

爱情是蝎子的灵魂，即使另一半穷酸无为，只要能用真爱将她寒冷的心温暖，她便会为你潇洒的抛开全世界。在天蝎女看来，再多的流言蜚语，再多的反对阻拦，她也不在乎，她最看重的是与你相伴的每个甜甜蜜蜜的朝朝夕夕。或许，你曾因天蝎女的极度现实，怀疑过她的爱情观；或许，你曾因天蝎女的防备心思多端，怀疑过她无法接受社会地位低的男人，可是你错了。当蝎子拥有了高薪、拥有了一定的社会地位，她还会愁自己的将来吗？别忘了，天蝎女可大多数是女强人，天生具有奋斗谋略的才智，她根本没必要在意你那点儿钱财。她要的是你的将来，还有你无时无刻都在给她的真爱。她之所以接受你，是因为她把爱情看得更重要。在抉择时，她脑海里正想的是你温暖她内心的点滴画面，而那些对她来说正是一种精神上的依赖。

第三名：巨蟹座

阴柔母性接受你的寒酸，寻求家的温暖才是正事。

当爱情来临时，高薪的巨蟹星女之所以会接受无财男子的爱，是因为他们与生俱来对家的渴望和迷恋：家对于他们就是一切，即使你给不了她一辈子的富贵，但是你在结婚前充分保证能给她一辈子温馨的家庭生活，让她信任，她怎么会不愿接受你也许只花了几块钱买来的玫瑰花？巨蟹对家的概念很现实也很深刻，也许你穷得连房子都没有，这很难让螃蟹接受你，但是温柔善良懂事的她怎会拒绝来之不易的好男人（当然你真的是认真努力，用实际行动让她看到了将来家庭的温馨幸福，哪怕你在地摊给她买回来一个便宜但却很漂亮的发卡作为生日礼物），她怎么忍心让未来那幸福温馨的场景在自己充满爱的想象中化为泡影？

第四名：双鱼座

浪漫的你，别让我见到你寒酸得失去了得体。

爱情是双鱼们的精神所在，温柔多情的双鱼女会怎样面对自己爱得死去活来的无财郎呢？想要她游到你的彼岸终守一辈子，想要多变的她永远不离开，除非你有让她始终游荡在浪漫里的能耐，更有呵护她心情多变的无微不至。讲到这里，似乎很少有人能做到这些，因为双鱼的爱太过虚幻难以实现，那么没有金钱去造就浪漫就几乎没了所有可能。但当你真正步入双鱼的感情世界，你会看到，她其实有一颗天使般善良的心，在她的内心里还有一面理解宽容接纳他人的独家特性。若你是无财郎，等她接受你的那天她也接受了你的家境，大智若愚的双鱼女们可不会轻易放过真爱给他们的浪漫，更不会轻易放过可以给他们永久浪漫的你。此外，依赖浪漫的高薪双鱼女，更会是人群里高境界的佼佼者，她们不在意你的金钱，更在意的是仙女和凡人那可歌可泣的爱情。当然，请记得不要总是用过于寒酸而不得体的表现去折磨她对你的爱意哦！

第五名：天秤座

人生就是演戏，你让我停驻，我让你拥有幸福！

天秤座聪明随和，似乎很容易接近，但又总给人不露声色的距离感，而高薪的天秤女更是会变成无财郎的梦境。那难道说，高薪的天秤女真的只能是触不可及的存在吗？答案是否定的，天秤女最需要的是能让她永远停驻的港湾，而不是一个惺惺作态的伪善怀抱。她不会在意你的薪资水平是否高于自己，社会地位是否尊于自己，而在意的是你足以让她安心驻足的个人魅力和勇气！天秤女那份理性的智慧足以让她识别人群中不同凡响的你，一同携手相伴，直到终老。