这3个星座搭讪不能放电，不然女生准跑(图)

搭讪向女生放电准失败的星座

这几个星座男和女孩搭讪总是以失败告终……为什么一开始聊得好好的，然后就没有然后了呢？我们一起来看看这几位向女生放电总失败的星座男，到底是因为什么总被拒绝吧！

冠军：慢半拍的--金牛座

就是一个字—“慢”！不但思考慢、决定慢，就连行动也是慢慢来！这么下去，你想要的对象早就跟别人跑了！加上金牛们生性爱好和平，不与人争，常常连搭讪的好机会也会拱手让人，等到你想好了，要出手了，早就错过了最佳的时机，有时即使鼓起勇气，也受限于口才不佳，没办法把话题聊开，好好地推销自己，这悲苦的感觉恐怕连自己也看不下去了吧！

建议：搭讪这东西，经验值是很重要的，如果没有踏出第一步，就不会有第二步、第三步……所以说，大胆的尝试是成功的不二法门，即使失败了也是学个经验，通常金牛们在失败个几次之后，就有机会慢慢抓到窍门了！

亚军：粗线条的--射手座

射手座的自以为是，口无遮拦，往往在第一句话就得罪了对方，第二句话就刺痛了对方的心，第三句马上让对方心碎了！到了这个时候，射手们也发现情况不对，赶快想逗对方开心，但是伤害已经造成，要弥补也不容易了！再加上射手们花心、爱玩的名声在外，许多人有了提防，这样一来，射手们的成功率只能在低空飞行了。

建议：首先，说话一定要经过大脑，思考三次以上再说出口，虽然这样会让人感受反应有点慢，但是以射手超快的思考速度，这也慢不了几秒吧！再来就是好好利用你乐观进取的特质，别再花心下去了，定下心来许他一个未来吧！

季军：最不可靠的--白羊座

虽然白羊座有那种“冲”的主动精神，但是出击率太高，是造成胜率下降的原因之一。另一方面，白羊座做事常常会虎头蛇尾，在搭讪时，往往就快要成功了，也会突然地放弃！十分可惜。还有白羊座天真可爱的个性，虽然给人不错的印象，但是也容易让人觉得不够可靠。再加上白羊座喜欢有挑战性的工作，专找难度高的对象下手，成功率当然就不可能太高了！

建议：坚持下去，学学魔羯座坚持到底的精神吧！成功往往不是即时的，而是要多花心思去努力的。另一方面，不要专挑那些困难的对象下手，偶而找一些“软”的柿子吃吃，等经验够了再来些行火焰大挑战也不迟。