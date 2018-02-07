作精：哪些星座女谈恋爱最爱找茬(图)

作精：哪些星座女谈恋爱最爱找茬

谈恋爱时，女生总希望爱人可以经常关注自己，多给彼此相处的时间。如果男生太忙，或者忽略了女生的情绪，她们可能就炸锅了！开始“作”，各种找茬。我们一起来看看哪些星座女谈恋爱的时候最爱没事找你茬吧！

NO.1处女座

处女座的女生本来就很龟毛，她们婚后的家规家法条条款款就很多，而且婚后的处女座的女生很容易出现两种状况，一种是很爱矫情，比如餐厅必须要什么等级的啊，每天要说多少次“我爱你”或者每天几点必须回家……而且是你越让她她脾气越大。还有一种就是小女人当中的小女人，她们会觉得男人就是拿来依赖的，什么事都依赖自己的男人，比如上下班必须老公接送，逛街老公得跟着拎包，甚至连灯泡坏了这种小事也非等着自己男人回来换，否则自己宁可点着蜡烛干等。

NO.2射手座

活泼的射手座女生在婚后其实会很小女人，时不时的会突然闹闹小女人的性子，尤其是生活如果变得让她们觉得比较枯燥乏味的时候，她们就会开始找点事情活跃活跃，比如说挑点小刺逗逗他们的另一半，或者有时候也不管对方的心情，突然想起来就去捏人一下或者捶人一圈甚至借着点小事去吼对方，看对方被唬住了她就觉得很有趣，她们没什么恶意，但是有时另一半看起来就觉得她们是在没事找茬。

NO.3魔羯座

和双子座刚好相反，魔羯座的女生找茬的方式是很大女人，很严肃的。通常她们的出发点是为了自己的另一半着想，她们会很关心对方的前程事业等等，但是有时候，对方未必买账，甚至会不愿意被干涉，或者不愿意遵循她们的“意见”，一旦发生这种矛盾的时候“爱找茬”的因子就会被激发出来，而且她们的态度会比较强势，而且她们比较吃软不吃硬，冷战、摆臭脸、冷言怪语都会是她们的利器。

NO.4双子座

爱找茬是双子座的天性，无事生非是双子座的乐趣，她们并不会觉得说她们是在找对方麻烦，而是觉得玩一玩，乐一乐嘛，你干嘛这么较真？对于他们来说，给老公找茬就是一种生活乐趣，而且她们一般会找那种莫名其妙的小茬，比如说做点恶作剧什么的，有事没事就是要玩老公一下，在她们觉得这种找茬就是一种互动，不过虽然她们爱找茬，但是也很会看眼色，如果对方不高兴了，她们也会立刻停手去哄另一半。

NO.5双鱼座

双鱼座的女生看起来很天真很没心机，但是她们其实是很喜欢用手腕的人，她们的算盘都搁在自个儿心里，不会拿出来说，尤其是在处理两性关系的时候，“找茬”对于她们而言是一种经营婚姻管理老公的手段，在她们觉得男人有些不对劲或者皮痒了不太听话的时候就会在她们觉得适当的时间挑点事，也许不是什么大事，她们只是要找个由头发发飙或者测探一下对方的想法而已。