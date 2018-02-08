外表乖萌，内心超叛逆的星座(图)

外表乖萌，内心超叛逆的星座

别以为TA看上去一副温柔和善好说话的样子，就以为TA是个乖乖牌！其实，那只是表象，TA不为人知的一面你不知道罢了！摘星工厂—星吧今天就来爆料，哪些星座看似乖乖，实则内心很叛逆？免费测你注定会谈几段感情

处女座

你以为处女座人一直都循规蹈矩，会认认真真完成老师、上级布置的任务，一切按部就班，乖到不能再乖？错！处女座人骨子里也有叛逆的一面，当乖乖牌当久了，这种叛逆因子就开始活跃了，他们不愿迎合别人，当大多数人喜欢的所谓“成功人士”，他们更愿意依照自己的心愿，去努力成为心目中想成为的那个自己！

金牛座

温顺和善好相处，这是金牛座给人的第一印象。但跟他们深入接触过后，你就会发现，其实他们并不像表面看上去那么乖那么听话。原因就在于金牛座人有颗火热、不羁的心！一旦确定了自己想要的、想做到的、想实现的，他们便会凭着一股子坚持和韧劲，不达目的誓不罢休，就算所有人都反对，他们也敢于坚持己见！

双鱼座

双鱼座人给人的感觉一直都是温和、柔弱型的，其实，在双鱼座人的内心深处，一直有自己梦寐以求的理想，那是他们毕生都在追寻的完美世界。为了那心中圣洁的天堂，双鱼座人一直暗示自己不断努力，假如有人站出来质疑、表示反对，双鱼座人甚至会一改往日的乖乖牌形象，变得无所畏惧，勇于反抗，努力证明“总有一天，我会实现梦想的”！