新浪星座 > 时尚星座 > 正文

外表乖萌，内心超叛逆的星座(图)

外表乖萌，内心超叛逆的星座(图)
2018年02月08日 15:10 星吧网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
外表乖萌，内心超叛逆的星座外表乖萌，内心超叛逆的星座

　　别以为TA看上去一副温柔和善好说话的样子，就以为TA是个乖乖牌！其实，那只是表象，TA不为人知的一面你不知道罢了！摘星工厂—星吧今天就来爆料，哪些星座看似乖乖，实则内心很叛逆？免费测你注定会谈几段感情

　　处女座

　　你以为处女座人一直都循规蹈矩，会认认真真完成老师、上级布置的任务，一切按部就班，乖到不能再乖？错！处女座人骨子里也有叛逆的一面，当乖乖牌当久了，这种叛逆因子就开始活跃了，他们不愿迎合别人，当大多数人喜欢的所谓“成功人士”，他们更愿意依照自己的心愿，去努力成为心目中想成为的那个自己！

　　金牛座

　　温顺和善好相处，这是金牛座给人的第一印象。但跟他们深入接触过后，你就会发现，其实他们并不像表面看上去那么乖那么听话。原因就在于金牛座人有颗火热、不羁的心！一旦确定了自己想要的、想做到的、想实现的，他们便会凭着一股子坚持和韧劲，不达目的誓不罢休，就算所有人都反对，他们也敢于坚持己见！

　　双鱼座

　　双鱼座人给人的感觉一直都是温和、柔弱型的，其实，在双鱼座人的内心深处，一直有自己梦寐以求的理想，那是他们毕生都在追寻的完美世界。为了那心中圣洁的天堂，双鱼座人一直暗示自己不断努力，假如有人站出来质疑、表示反对，双鱼座人甚至会一改往日的乖乖牌形象，变得无所畏惧，勇于反抗，努力证明“总有一天，我会实现梦想的”！

我要反馈
今日看点
有料GIF

有趣的微博

实用工具
新闻排行榜
星盘分析
情侣预测
生日性格
生肖血型
专题策划
  • 博客
  • 论坛

新浪星座意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有