傻fufu：哪个星座的女孩最让人头疼(组图)

哪个星座的女孩最让人头疼

有些女孩子傻fufu的，做事总是稀里糊涂的，让人头疼。这些女孩的行为在其他人看来就好像是生活不能自理的废柴一样，虽然她们自己没有意识到，但的确给很多人带来了麻烦。

第一名：双鱼座

双鱼女迷迷糊糊是天性，为爱而生的她们超级爱幻想，世界里充满了玛丽苏，又容易被骗，如果遇不到能够爱她、又正好智商颇高的男性，我想没有人可以拯救的了她们大错小错不断的生活了吧。

第二名：射手座

射手女活泼奔放又神经大条，常常活着自己我行我素的世界中，不管外在的纷纷扰扰，幸亏是被木星守护的她们，虽然总是在生活中犯下许许多多大大小小的错误，但是总是会有贵人帮助，化险为夷，但即便如此也不能遮掩她们仿佛废柴一样的生活能力。

第三名：水瓶座

大家一定很诧异，精明如水瓶怎么会在此榜上有名？因为水瓶女孩的反差思维，常常让人觉得来自外太空，简直无法沟通，没法理解。所以即便是个天才的水瓶，她们怪异的行径和思维，也会让人误以为是个无药可救的废柴女。

第四名：金牛座

虽然金牛座财务上很精明，但其其他方面脑袋就转得不是那么快了，特别是生长在温室里的金牛宝宝，加上天生懒蠢的个性又一根筋的个性，常常做出什么药到她葫芦里就变味的事情，让人很头疼。

第五名：巨蟹座

巨蟹座其实天生蠢蠢的宝宝很少，但如果出生在极度保护孩子的家里环境中，那样的巨蟹宝宝常常到了二十岁还衣来张口饭来张手，生活了一辈子的地方，外地人问路也只会说不知道，时间观又超差，很容易让人认为是个废柴！