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实力派：不靠颜值就能收获女友的星座(图)

实力派：不靠颜值就能收获女友的星座(图)
2018年02月12日 14:13 科技紫微星座网
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不靠颜值就能收获女友的星座不靠颜值就能收获女友的星座

　　颜值无疑成为男生们吸引女孩子的法宝，不过这并不是说没颜的男生就不能成为受欢迎的人。在十二星座里有这样几个星座男，才貌不出众的他们照样能迷倒一片女孩子，成为最炙热的抢手货，下面就让科技紫微星座网带你扒出这些实力派星座男。

　　NO.1：魔羯男

　　上榜理由：颜值不够情商来凑

　　魔羯座的男生在情场上可是高手，他们虽然在样貌上不具优势，但是在情商上却开了挂。知道女生喜欢听什么话和做什么事，而且在实践的时候会把这个度把握到恰到好处，一点都不油腻，非常地撩人，轻松搞定很多女生。

　　NO.2：处女男

　　上榜理由：暖男来袭细心周到

　　处女男是温柔型男生，他们体恤女人心，就算很小的细节也能注意到，把女孩照顾得无微不至，有种被宠上天的感觉，这一点非常深得女孩心。所以即使处女男长得不出众，但是也很难有女生会拒绝这样的暖男。

　　NO.3：狮子男

　　上榜理由：超级无敌Man

　　狮子座的男生受欢迎的原因是他们非常地Man。他们成熟稳重，有血性但不鲁莽，勇于承担责任，这给女孩们很强烈的安全感和踏实感，认为狮子座的男生是非常适合男朋友的对象，所以即使没有高颜值的狮子男也会有超高人气。

　　NO.4：天蝎男

　　上榜理由：绽放杀人式笑容

　　天蝎男的杀手锏是温暖阳光的笑容，或许他们才貌平平，但是每当绽放出这种杀人式的微笑的时候就会艳压群芳，把所有外表出众的男生都给比下去，让女孩们有种心被治愈的感觉，被天蝎男的微笑迷得神魂颠倒。

　　NO.5：金牛男

　　上榜理由：低调的绽放艳惊四座

　　平时为人低调的金牛其实并不起眼，但是一旦有机会把自己的才能施展出来就会惊艳全场，不但让人心生佩服，还会圈粉一大群小迷妹们，这让金牛男瞬间成为女孩们争得头破血流的男友对象。

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