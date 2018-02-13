这些星座自己都照顾不好，要啥小孩(图)

究竟是什么样的原因让某些星座下定了当丁克的决心呢？！探听一下他们内心真实的声音吧！

文/摘星工厂-星吧

这些星座自己都照顾不好，要啥小孩

“丁克”和“非丁”的最大区别在于，婚姻观的不同：前者向往“恋爱、结婚、二人世界”的模式，而后者则遵从“恋爱、结婚、生子”的规律。丁克族们反叛、前卫，不走寻常路，非丁们保守、传统，从来都是循规蹈矩。那么，究竟是什么样的原因让某些星座下定了当丁克的决心呢？！摘星工厂—星吧这就来探听一下他们内心真实的声音！（请参考太阳及上升星座）

*白羊座*

丁克心声：我连自己都照顾不好，哪来的自信去照顾小孩呢？！

即使是过了十八岁，白羊座的人不论男女，依旧保持着小孩子般的心性：有时会犯点儿小迷糊，有时也任性得像是哭着要糖果的小孩，让周围人难以招架，哭笑不得。这样子的白羊，选择婚后不生育，当个“丁克族”也不难理解。因为在向往自由、讨厌束缚的白羊看来，自己就还跟个小孩子一样呢，渴望一辈子过无忧无虑的生活，假如选择要孩子，那将意味着夫妻二人得付出无数心血与代价去将其养大成人，而“养大成人”这个字读起来容易，真正做起来却很难！这之中的艰苦与心酸不是谁都能忍受的！所以，虽然白羊座在很多事情上都很自信，但唯独在养育孩子方面，的确是有点儿信心不足（本身自己就没啥耐心，拿什么去不厌其烦地教育孩子？），所以即使背上“不孝”的名声，白羊也会顶住各方压力，当个高枕无忧的丁克族！

*魔羯座*

丁克心声：事业和家庭，我没把握能同时兼顾好，所以我不得不……

魔羯座的人若要决心当个丁克族，那原因十有八九跟自己的事业有关。要知道，魔羯座的人事业心往往很强，争强好胜的性格仿佛与生俱来，处处不服输，即使是魔羯女，也会努力当个拼命三娘，希望在职场上闯出自己的一片天！而结婚，便意味着需要同时兼顾事业和家庭，放弃其中任何一个都将经历艰难的思想斗争，但即使再难做决定，魔羯还是会尽快做出自己的选择：不要孩子、要事业！因为在魔羯看来，当今的职场竞争实在太过残酷、激烈，如果只是为了“传宗接代”、“养儿防老”这样的理由生个孩子，那多多少少会影响到自己将来的事业前途，而魔羯也并不希望自己奋斗多年的事业成果随着新生命的到来变得苦涩！

*双鱼座*

丁克心声：我怕我们的爱情会渐渐被孩子降生后的各种琐碎消磨殆尽

双鱼座的人从始至终都奉行“爱情至上”！也就是说，爱情，在双鱼的人生字典中占据着相当重要的位置。众所周知，双鱼座的人对爱情有很多绮丽的幻想，希望婚后生活不会被现实生活的各种琐事打扰，依旧你侬我侬，甜蜜浪漫，没事儿的时候俩人出去约会、聚餐，不想出门也可宅在家过温馨的二人世界！但是但是！如果有了孩子，那么前述的一切幻想将全部化为泡影！每天围着孩子转，孩子的健康、孩子的学习、孩子的成长……好多问题接踵而来，恐怕令最怕麻烦的双鱼招架不住啊！而敏感多虑的双鱼，也会更加害怕，俩人的爱情可能会在这种围绕孩子的巨多琐事中渐渐变了味儿，那是双鱼最不愿看到的！

*天蝎座*

丁克心声：我的独占欲很强，不想为了孩子而转移自己全部的注意力

天蝎座的人对感情的占有欲很强，尤其是自己深爱的另一半，婚后，天蝎当然心甘情愿为TA倾尽所有，只为博TA一笑、讨TA欢心，然后甜甜蜜蜜地白头到老。就是这么简单的心愿，恐怕也不能被传统观念接受--因为天蝎的这个心愿，并没有孩子的参与，也就是说，天蝎的选择是不要孩子，只是简简单单地过二人世界。因为在天蝎看来，有了孩子，那父母肯定会将自己全部的注意力转移到孩子身上，每天孩子长、孩子短，根本抽不出时间来加深夫妻之间的感情，那会让天蝎很抓狂！看到另一半一门心思扑在孩子身上，天蝎会不禁有种“失宠”的感觉；若是自己扮演了那个把孩子宠上天的角色，天蝎又会感到愧疚：对另一半的关注少了，虽然TA嘴上不说，内心肯定对自己有抱怨了！

*狮子座*

丁克心声：幸福感多种多样，即使没有孩子，也能体会到别样的幸福。

狮子座的人思想比较前卫，不会拘泥于“人留后代草留根”的传统观念，而是以自己的独特视角，去努力找寻人生的意义和价值。有了孩子，就必须花很多心思、时间去照顾、倾注很多的爱才行，可狮子座本身就讨厌牵绊，孩子的存在对他们来说不仅意味着责任、负担，也意味着必须牺牲很多个人时间来陪伴、照料，想到这些会让狮子座觉得养孩子真的好麻烦。他们宁可把那些时间用来拓展自己的兴趣爱好、加深与爱人的感情、探索这个世界更多的美好……总之，在狮子座看来，人生的幸福感又不单只有“享受儿女承欢膝下的天伦之乐”，即使婚后过着在外人看来“有点无聊”的二人世界，狮子座也会努力把日子过的缤纷多彩！