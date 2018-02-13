羡慕不来啊！这些星座天生就命好(图)

虽说天生各有各命，但是好运气七分天赐，还有三分就要看自己怎么努力了哦，现在就让我们来细数一下天生受宠的星座女。

文/摘星工厂-星吧

羡慕不来啊！这些星座天生就命好

不论你心甘不心甘，这个世界就是有这么一些人就是比你好命，走到哪儿都人气旺，好像天生的一不小心就集万千宠爱在一身，虽说天生各有各命，但是好运气七分天赐，还有三分就要看自己怎么努力了哦，现在就让我们来细数一下天生受宠的星座女，赶快来摘星工厂—星吧看看自己有没有上榜吧，不幸落榜也没有关系，让我们一起来学习，怎样留住好运气！（请参考太阳及上升星座）

NO.1：射手座

大部分射手座都是天生好运，当然所谓好运并不是天天中彩票，夜夜拣闲钱，只是说他们相比于同层次同范围的人来说，运气总会比其他人要好那么一点点。真正给他们带来更多好运的其实是他们乐观的心态。射手女一般都比较阳光活跃，总是笑脸盈盈，加上她们的豁达，从不斤斤计较，会让人很愿意与她们交往，如此一来自然是人缘好贵人多了。

NO.2：双鱼座

双鱼座女子向来以善懂男人而闻名，很多双鱼女就算没有天生丽质难自弃，还是能有办法令男人们面对弱水三千偏取她这一瓢。是怎样的魔法能令男人如此魂牵梦绕？天生好运是首要条件，不过想要抓住好机会，有舍才有得这个道理，看似迷糊的双鱼女其实很是清楚，不论是对事业或者对男人，她们都能够有全身心付出的精神，只是双鱼女人少有锋芒毕露的时候，所以很多人没有看到其中的牺牲而已，万千宠爱可不是白白等来的。

NO.3：狮子座

似乎天生就为了聚集众人目光的狮子女，会让人不禁羡慕她怎么就那么好命？好像好东西落到她们手里都是一副理所当然的样子。其实在她们看来，当然是理所当然，不仅仅因为她们好面子，有人说她们好虚荣，其实也就是她们的这份“虚荣”托着她们一步一步的去筛选去争取去耕耘，因为她们这份不甘输人的企图心，所以她们才有那么多光鲜亮丽的层面可以展示给众人阅读。