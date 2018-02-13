砸钱啊！12星座情人节奢侈排行榜(图)

文/程信予

砸钱啊！12星座情人节奢侈排行榜

一年一次的情人节是恋人们不可错失的良机，无论是表白还是和恋人们出去浪漫玩乐，都需要经济环境来支持，情人节里星座达人们到底谁最奢侈，会策划一个豪华情人节呢，下面就来看看十二星座情人节奢侈排行榜。

第一位：狮子座

狮子座是主管爱情和享乐的星座，不管是告白还是约会，一定是声势浩大，拖着平日的朋友来大撑场面，礼物也是平日里早就计划已久的昂贵礼品，狮子座的情人节，荷包消耗勘居首位。

第二位：金牛座

平日里非常善于储蓄的金牛座在关键时刻可以一改常态，他们有非常明确的价值观。显然喜欢的人在他们眼里是非常重要的，所以情人节金牛座也会砸破自己的储蓄罐，让恋人有一个绝对奢侈的惊喜记忆。

第三位：双子座

双子座的人向来都是很善于花钱的星座，即便对待朋友可以说是多贵重的礼物都能送出手，更何况是自己的恋人呢？所以双子座的情人节，不用什么特殊计划，走到名牌店里面逛逛，情人节礼物就足够看头了。

第四位：天蝎座

天蝎座的人非常注重和自己喜欢的人联络感情，一般相交时间很短或者不算亲密的人很难感受到他们的付出，可是如果是相交很久后，天蝎座可以说是非常大方，即便是平常生活中也会比较多的付账。情人节时候更是会提前很久策划行程，购置礼物，绝对是一个奢侈情人节。