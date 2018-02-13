控制欲作祟：总想金屋藏娇的星座男人(图)

文/堂主

控制欲作祟：总想金屋藏娇的星座男人

你会不会在谈恋爱期间，被对方软禁呢？以下这几个星座中，会让你在不知不觉被套住，也许最后你才知道被对方软禁了，参考太阳和金星座星座。

第一名：巨蟹座

很多巨蟹座会用那种教条来软禁你，或者是用称赞来软禁你，不难会发现嫁给巨蟹座的太太，不久都开始变老变丑变邋遢，因为巨蟹座很会赞美你，他会跟你讲说，你不化妆好好看、你不打扮好好看、你穿睡衣出去真棒，他帮你无形中在催眠，然后会告诉你打扮的花枝招展都是坏女人，用这样的方式久而久之你就在也离不开他了。

第二名：魔羯座

魔羯座就是会把事情变成你跟他一起工作，然后跟工作有关系的事情，就是大家就可以一边工作寓教于乐，然后一边又可以谈恋爱，因为他的生活几乎都被工作填满了，所以久而久之两个人就会形影不离，他跟他的另外一半就很亲密的结合。

第三名：金牛座

金牛座他是大男人主义，而且占有欲又很强，一旦很爱你的时候，他就会巴不得每天把你控制的死死的，那金牛座他的控制法，也不是属于那种命令式的，他是属于那种装弱势、扮可怜，让你觉得他没有你自己连生活都不会了，然后久而久之你就变成他的奴隶，又如果你做了他不想要不喜欢的事，他就无言的抗议，那当然久而久之，他如果常常臭着脸，或者一副那种很无助的样子，女生都会乖乖的回来。