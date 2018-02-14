就是忒浪！婚后也难安定的星座男人(图)

文/堂主

浪！婚后也难安定的星座男人

月亮代表真面目，火星代表冲动。其实女生不应该有想套牢男生的念头， 没上榜的男生只代表他们个性比较好一点。而上榜的这几个星座， 是特别不能套牢的，一旦你套牢他们更会变本加厉，最后走向分手之路。 难套牢不代表一定会出事情，只代表你管不了，他不可能被你管。（参考月亮和火星星座）（查看月亮、火星星座，请点击制作你的本命盘）

第3名：白羊座

白羊座是我行我素，他有自己的计划跟事业心，这一点不会为了别人而改变。 做太太的常常会感到怕而想拉剎车，可是拉剎车只会惹到他， 他觉得娶你是要你帮他，应该是加速才对，怎么会是减速呢？ 你往往不知道该怎么办，白羊座常常只顾他自己要的，而不顾现实到底如何， 对他来说结婚的好处是多一个帮手，而不是控制他，你也不可能套牢他。

第2名：双子座

太阳在双子座的人进入婚姻以后还蛮乖巧的。 火星在双子座的人很喜欢趴趴走，他喜欢新鲜的事物，喜欢到处旅行或到处看， 学习新知。 月亮在双子座的人是永远有很多新鲜的想法，永远很希望生活是多变的。 外表也许看不出来，但他内心是这样渴望的。可是万一你被他的外表给欺骗了， 以为他只要安定的生活就好，而跟着稳定了。这时月亮双子座的人就会不满足， 因为他觉得跟你对话没有新鲜感了，跟你生活没有刺激了，变得很无趣， 这就很可怕了。你以为贤慧可以留得住他吗？不一定！要给他一点刺激的感觉。

第1名：双鱼座

双鱼座是演技派，演什么像什么。尤其火星在双鱼座的人可以控制自己的情绪， 以及脸部的表情，即使他在说谎，他会先告诉自己是没有错的， 讲出来是为对方好。所以当他讲出来的时候，情真意切，义正严词， 另一半绝对不会有任何的怀疑。

月亮在双鱼座则是有一种自保机制，他永远有你不了解的那一面， 他觉得不要讲出来比较不会吓到你。他心里可能有狂野的想法或奇怪的思想， 但他会觉得告诉你干嘛，又不是要做坏事，他只是想满足自己的好奇心， 跟他想做的事情而已。如果他要搞怪的话，他绝对可以很成功地瞒着你， 而且不知不觉，他绝对不会让你抓到任何毛病。