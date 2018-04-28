痴情大王就是TA!爱你爱到死的星座(图)

他们为爱永不放弃，心如磐石，只为永远和你在一起。那么星座中谁是爱你爱到死的痴情星座呢？

文/摘星工厂-星吧

痴情大王就是TA！爱你爱到死的星座

有些人面对爱情三心两意，为了“小三”甚至可以抛家弃子；而有些人在爱情中从一而终，至死不渝，他们贯彻的是面对心中所爱的那份永不褪色且无比纯洁的对于爱的理想，他们为爱永不放弃，心如磐石，只为永远和你在一起。那么星座中谁是爱你爱到死的痴情星座呢？星吧--摘星工厂就来为你揭晓吧。

巨蟹座：爱到苦情花开

普遍意义上而言，巨蟹座算是12星座中最热爱婚恋生活的一族了。如果以地域文化特征来做分类的话，台湾的爱情文化传统简直就是巨蟹座的蓝本写照：爱你爱到海枯石烂太夸张；让这苦情花开，你为花，我为叶，花不老，叶不落，一生同心，世世合欢是绝对无问题的！不光如此，螃蟹们还是巨不容易玩劈腿的星座。哪怕他们爱恋的是一个落花有意、流水无情的单恋对象，或者干脆人家啥也不知道，他们不过暗恋人家，就算此时杀出来一个程咬金对他们大献殷勤，他们也确实为那种诚意之爱有点心动了，但往往也就止于心动却难以行动。使得他们裹足不前的不仅因为心底装着另一个人，还有道德信念在其中，就是婚恋是一生一世、一辈子一个人的事情。

金牛座：得夫如此，妇复何求？

“钻石恒久远，一颗永流传”说的就是坚贞不渝、坚如磐石的爱情观。倔强到顽固不化如金牛，一旦找到了属于自己的真命天女或天子，他们的金牛座星格也就发挥出如钻石般通体璀璨、坚贞到底的爱情品性了。事实上，拜他们的牛脾气所赐，牛牛们还是不大容易动心动情的。首先物质金牛就是极为现实的一拨人，在事业有成之前是不会以谈婚论嫁为计划方案的，因为他们固执地认为，爱情不光是激情，更是一经拥有就要对对方负责任，他们有义务先给这一切打下坚实的物质基础。顺理成章的，牛牛们还容易光荣登顶“不解风情”榜单前三甲。就是因为他们虽然沐浴着爱神的眷宠，却常常因为一味地钻在打江山的蓝图中，为了尽快实现将来那远在天涯的家庭和事业的美好构想，却忽视了身旁已然出现的近在咫尺的爱神的礼物。

双鱼座：有情饮水饱

双鱼座的水样温柔天下只此一家。他们爱了便是爱了，哪管那水韵荡漾中有一半是他们为此爱情付出的眼泪。巨蟹座是为美满的家居生活而爱；金牛座是为圆满的责任义务而奔波干戈；鱼儿们却宁愿纯粹是为了爱而爱。有爱饮水饱，这在如今的现实社会中看起来才像真正的异类，因为他们压根儿就不管回报。但是，即使如此，并不表示他们就不会受伤，同时，天性星格中的害羞成分还令他们常常陷入悄无声息的被动局面。鱼儿们在爱情中充当的往往是被牵引的一方，而不是引领者。他们并不主动，不会断然否决、也不会一往无前地率性争取和接纳。有时候看起来，这真像一幕幕在浮世生活中上演的皮影戏，或者说是独角戏。

处女座：当逻辑遭遇非逻辑……

处女座如果去钻研“1+1=2”那样绝对一个问题匹配一个答案的科研事业、或者理性工程分析的话，那肯定出彩到难有人能出其左右。问题是，爱情从来都是非逻辑、非理性，压根儿就不可能得出一个绝对答案的。所以，别看处女座们在生活中表现得严谨有序、坐怀不乱，可邂逅那种让他们的小心脏突然燃烧起来、跟着噗通噗通直跳的爱情时，表面不动声色，内心早已融化就是他们唯一的出路了。幸好人类不是机器人，不像《终结者2018》说的那样是被事先设定好的植入芯片按部就班跟着程序走，也正因为男主角一半是人类之身，才在最后公然反叛机器，这就是机器万万想不到的了。虽说一时间的思维乱码是可能存在的，但是，处女座为人类的应变机能还是在瞬间发挥了效应，他们可能在心中已从不解和抗拒转化为认可，一旦他们暗自如此这般的认定下来，就跟他们死心眼式的逻辑观念一样，爱一旦Loading，处女座的心就会Enter到底啦。

狮子座：我是王者我怕谁

狮子座的爱情是火象星座的蘑菇云大爆炸那种火爆式的，并且完全不像牡羊座那个不肖徒不加掌控、或者射手座这个多动症一飞冲天找不着北似的。狮子们的控制本领拿捏得当、收放自如，同时还有他们牢不可破的城堡领地。如果你是他们选定和认可的国王或王后，除非你自己出了问题，否则，他们身旁的位置就是你一坐一辈子的地位了。狮子们的爱是国王式的，不是世俗国王三宫六院，而是指充满霸占和一家之主风格的那类，他们潜意识里要求的是既懂得维护狮子尊严、同时在独自处理问题时又有判断能力的佳偶。对于浮躁的现代社会越来越如同儿戏的誓言，人们越来越因为害怕受伤不敢寻觅真爱时，王家卫不是在《东邪西毒》道出真理了吗？如果不想被别人拒绝，最好的办法就是先拒绝别人，狮子们对此种胆怯心理是嗤之以鼻的。只要他们认定了你就是MissRight，那么即使当时你还不属于他，他们也会毫无惧色勇往直前，历经一切努力令你“弃暗投明”，他们的天生星格中拥有王者之尊，他们绝对相信只有自己才真正是适合你的唯一。